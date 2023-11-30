В Челябинскую область не пропустили 6,7 тонны баранины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кухня гипермаркета «Гипербола». Приготовление полуфабрикатов для гриля. Екатеринбург, мясо
Баранину вернули в республику из-за отсутствия документов и запрета на ввоз сырого мяса Фото:

На пограничном пункте «Бугристое» в Челябинскую область не пропустили 6,7 тонны небезопасной баранины из Республики Казахстан. Причиной возврата мяса стало отсутствие документов, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«На пункте „Бугристое“ 30 ноября осуществлен возврат 6 тысяч 725 килограммов замороженной баранины из Казахстана. Причина возврата — отсутствие сопроводительных документов и ветеринарного сертификата», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

Кроме нарушения по документам, причиной стали также временные ограничения. С января 2022 года в Россию из Казахстана запрещен ввоз сырого мяса из-за вируса ящура. Машину под надзором вернули в республику.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На пограничном пункте «Бугристое» в Челябинскую область не пропустили 6,7 тонны небезопасной баранины из Республики Казахстан. Причиной возврата мяса стало отсутствие документов, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На пункте „Бугристое“ 30 ноября осуществлен возврат 6 тысяч 725 килограммов замороженной баранины из Казахстана. Причина возврата — отсутствие сопроводительных документов и ветеринарного сертификата», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Кроме нарушения по документам, причиной стали также временные ограничения. С января 2022 года в Россию из Казахстана запрещен ввоз сырого мяса из-за вируса ящура. Машину под надзором вернули в республику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...