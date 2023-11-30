В Челябинскую область не пропустили 6,7 тонны баранины

На пограничном пункте «Бугристое» в Челябинскую область не пропустили 6,7 тонны небезопасной баранины из Республики Казахстан. Причиной возврата мяса стало отсутствие документов, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«На пункте „Бугристое“ 30 ноября осуществлен возврат 6 тысяч 725 килограммов замороженной баранины из Казахстана. Причина возврата — отсутствие сопроводительных документов и ветеринарного сертификата», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.
Кроме нарушения по документам, причиной стали также временные ограничения. С января 2022 года в Россию из Казахстана запрещен ввоз сырого мяса из-за вируса ящура. Машину под надзором вернули в республику.
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