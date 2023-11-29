В торговом центре подралась группа молодых людей
В торговом центре «Гринвич» произошла очередная разборка. Несколько молодых людей начали выяснять отношения. Чтобы прекратить разборку, охранник ударил кулаком одного из них.
«Опять разборки в ТРЦ „Гринвич“ Екатеринбурга. Сегодня там произошел конфликт с обменом кулаками. Причина неизвестна», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ». К посту прикреплено видео, на котором один из молодых людей нападает на другого. В ответ охранник, стоявший между мужчинами, бьет кулаком зачинщика конфликта.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали уточнить информацию.
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