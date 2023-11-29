29 ноября 2023

В «Гринвиче» охранник усмирил буйного посетителя кулаком. Видео

В ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге произошла массовая драка
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие торгового центра "Гринвич" после карантинных мер. Екатеринбург, гринвич, торговый центр, продавец, покупки, эпидемия, тц, карантин, шопинг, магазин, консультант, пандемия
В торговом центре подралась группа молодых людей Фото:

В торговом центре «Гринвич» произошла очередная разборка. Несколько молодых людей начали выяснять отношения. Чтобы прекратить разборку, охранник ударил кулаком одного из них.

«Опять разборки в ТРЦ „Гринвич“ Екатеринбурга. Сегодня там произошел конфликт с обменом кулаками. Причина неизвестна», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ». К посту прикреплено видео, на котором один из молодых людей нападает на другого. В ответ охранник, стоявший между мужчинами, бьет кулаком зачинщика конфликта.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали уточнить информацию.

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В торговом центре «Гринвич» произошла очередная разборка. Несколько молодых людей начали выяснять отношения. Чтобы прекратить разборку, охранник ударил кулаком одного из них. «Опять разборки в ТРЦ „Гринвич“ Екатеринбурга. Сегодня там произошел конфликт с обменом кулаками. Причина неизвестна», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ». К посту прикреплено видео, на котором один из молодых людей нападает на другого. В ответ охранник, стоявший между мужчинами, бьет кулаком зачинщика конфликта. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали уточнить информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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