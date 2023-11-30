В Нижневартовске зимой зальют 10 бесплатных ледовых катков

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Открытие катка Юность. Екатеринбург, каток
Муниципальные катки оборудуют музыкальными колонками и пунктами проката Фото:

Уже к 15 декабря на территории Нижневартовска (ХМАО) зальют 10 муниципальных катков с прокатом спортинвентаря и пунктами обогрева. Со своими коньками вартовчане смогут кататься бесплатно. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«В Нижневартовске в зимний период будет организована работа 10 муниципальных катков по адресам: ул. Пермская, 23а, ул. Нефтяников, 23а (Бригантина), ул. Маршала Жукова, 3/1, Проспект Победы, 19/1, п. Магистральный, 47, ул. Дружбы Народов 7/1, Героев Самотлора, 22, ул. 60 лет Октября, 12Б, Роллердром (ул. 60 лет Октября.16), ул. Ленина, 37», — сообщили в администрации Нижневартовска. Вход на ледовые площадки со своими коньками бесплатный.

Для вартовчан без инвентаря в пунктах проката имеется более 750 пар коньков. Помимо прочего, горожанам обещают музыкальное сопровождение на каждом катке и вечернюю иллюминацию.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте уже заработали ледовые катки. Бесплатно сургутяне могут покататься при наличии своих коньков на территории трех школ — 9, 32 и 46. Кроме того, свободный вход будет на большинство площадок в спортшколах.

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Уже к 15 декабря на территории Нижневартовска (ХМАО) зальют 10 муниципальных катков с прокатом спортинвентаря и пунктами обогрева. Со своими коньками вартовчане смогут кататься бесплатно. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «В Нижневартовске в зимний период будет организована работа 10 муниципальных катков по адресам: ул. Пермская, 23а, ул. Нефтяников, 23а (Бригантина), ул. Маршала Жукова, 3/1, Проспект Победы, 19/1, п. Магистральный, 47, ул. Дружбы Народов 7/1, Героев Самотлора, 22, ул. 60 лет Октября, 12Б, Роллердром (ул. 60 лет Октября.16), ул. Ленина, 37», — сообщили в администрации Нижневартовска. Вход на ледовые площадки со своими коньками бесплатный. Для вартовчан без инвентаря в пунктах проката имеется более 750 пар коньков. Помимо прочего, горожанам обещают музыкальное сопровождение на каждом катке и вечернюю иллюминацию. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте уже заработали ледовые катки. Бесплатно сургутяне могут покататься при наличии своих коньков на территории трех школ — 9, 32 и 46. Кроме того, свободный вход будет на большинство площадок в спортшколах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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