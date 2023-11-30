Жители дома в центре Перми боятся обрушения здания

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом на Уралмаше. Екатеринбург, хрущевка, панелька, фасад пятиэтажки
Жильцы считают, что на первом этаже сносят несущие конструкции Фото:

Жители дома на Комсомольском проспекте, 67 в Перми пожаловались на владельца коммерческого помещения, которое расположено на первом этаже здания. Там делают ремонт и выносят огромные глыбы бетона. Жильцы считают, что это несущие конструкции из-за повреждения которых может обрушиться дом.

«Собственник получил разрешение на снос перегородок, но по факту снес несущие конструкции. Боясь обрушения здания, люди обратились в региональные прокуратуру и следственное управление, а также в администрацию Свердловского района Перми», — пишет 59.ru. Уточняется, что администрация города и Инспекция государственного жилищного надзора проведут проверку.

Жильцы дома отметили, что боятся повторения трагических событий, которые произошли в доме на улице Куйбышева, 103. В 2015 году в нем частично обрушился подъезд. Предполагали, что обрушение произошло из-за магазинов на первом этаже. Их владельцы делали перепланировку и повредили несущие конструкции.

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Жители дома на Комсомольском проспекте, 67 в Перми пожаловались на владельца коммерческого помещения, которое расположено на первом этаже здания. Там делают ремонт и выносят огромные глыбы бетона. Жильцы считают, что это несущие конструкции из-за повреждения которых может обрушиться дом. «Собственник получил разрешение на снос перегородок, но по факту снес несущие конструкции. Боясь обрушения здания, люди обратились в региональные прокуратуру и следственное управление, а также в администрацию Свердловского района Перми», — пишет 59.ru. Уточняется, что администрация города и Инспекция государственного жилищного надзора проведут проверку. Жильцы дома отметили, что боятся повторения трагических событий, которые произошли в доме на улице Куйбышева, 103. В 2015 году в нем частично обрушился подъезд. Предполагали, что обрушение произошло из-за магазинов на первом этаже. Их владельцы делали перепланировку и повредили несущие конструкции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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