Жители дома в центре Перми боятся обрушения здания

30 ноября 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

Жильцы считают, что на первом этаже сносят несущие конструкции Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители дома на Комсомольском проспекте, 67 в Перми пожаловались на владельца коммерческого помещения, которое расположено на первом этаже здания. Там делают ремонт и выносят огромные глыбы бетона. Жильцы считают, что это несущие конструкции из-за повреждения которых может обрушиться дом. «Собственник получил разрешение на снос перегородок, но по факту снес несущие конструкции. Боясь обрушения здания, люди обратились в региональные прокуратуру и следственное управление, а также в администрацию Свердловского района Перми», — пишет 59.ru. Уточняется, что администрация города и Инспекция государственного жилищного надзора проведут проверку. Жильцы дома отметили, что боятся повторения трагических событий, которые произошли в доме на улице Куйбышева, 103. В 2015 году в нем частично обрушился подъезд. Предполагали, что обрушение произошло из-за магазинов на первом этаже. Их владельцы делали перепланировку и повредили несущие конструкции.

Жители дома на Комсомольском проспекте, 67 в Перми пожаловались на владельца коммерческого помещения, которое расположено на первом этаже здания. Там делают ремонт и выносят огромные глыбы бетона. Жильцы считают, что это несущие конструкции из-за повреждения которых может обрушиться дом. «Собственник получил разрешение на снос перегородок, но по факту снес несущие конструкции. Боясь обрушения здания, люди обратились в региональные прокуратуру и следственное управление, а также в администрацию Свердловского района Перми», — пишет 59.ru. Уточняется, что администрация города и Инспекция государственного жилищного надзора проведут проверку. Жильцы дома отметили, что боятся повторения трагических событий, которые произошли в доме на улице Куйбышева, 103. В 2015 году в нем частично обрушился подъезд. Предполагали, что обрушение произошло из-за магазинов на первом этаже. Их владельцы делали перепланировку и повредили несущие конструкции.