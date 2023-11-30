Сотрудники полиции задержали курганца, который хранил дома патроны и порох. Фото

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Оружие и патроны. Челябинск, боеприпасы, патроны, оружие
Полицейские изъяли у мужчины патроны и порох (архивное фото) Фото:

Полицейские задержали 39-летнего жителя Кургана, у которого дома в ходе обыска нашли десятки патронов и порох. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по Кургану в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили дома у 39-летнего ранее судимого местного жителя 27 патронов, изготовленных промышленным способом и пригодных для производства выстрела. Еще один патрон снаряжен самодельным способом и также пригоден для выстрелов», — говорится на сайте ведомства. Также у мужчины было изъято около 50 граммов охотничьего пороха. который по заключению эксперта, относится к взрывчатым веществам.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела за незаконное приобретение, хранение боеприпасов и взрывчатых веществ., а также незаконное изготовление оружия. Подозреваемый заключен под стражу, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что силовики обезвредили курганца, хранившего патроны, порох и наркотики. Мужчине может грозить лишение свободы до десяти лет. В отношения задержанного проводится проверка. В полиции предполагают, что запрещенные вещества задержанный хотел использовать для изготовления взрывчатки.

Сотрудники полиции изъяли у 39-летнего курганца десятки патронов, который он незаконно хранил у себя дома
Фото:
Также у мужчины было изъято около 50 грамм охотничьего пороха
Также у мужчины было изъято около 50 грамм охотничьего пороха
Фото:

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Полицейские задержали 39-летнего жителя Кургана, у которого дома в ходе обыска нашли десятки патронов и порох. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по Кургану в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили дома у 39-летнего ранее судимого местного жителя 27 патронов, изготовленных промышленным способом и пригодных для производства выстрела. Еще один патрон снаряжен самодельным способом и также пригоден для выстрелов», — говорится на сайте ведомства. Также у мужчины было изъято около 50 граммов охотничьего пороха. который по заключению эксперта, относится к взрывчатым веществам. В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела за незаконное приобретение, хранение боеприпасов и взрывчатых веществ., а также незаконное изготовление оружия. Подозреваемый заключен под стражу, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что силовики обезвредили курганца, хранившего патроны, порох и наркотики. Мужчине может грозить лишение свободы до десяти лет. В отношения задержанного проводится проверка. В полиции предполагают, что запрещенные вещества задержанный хотел использовать для изготовления взрывчатки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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