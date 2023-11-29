29 ноября 2023

Арбитражный суд ЯНАО рассмотрит иск банка «Зенит» к ГТЛК

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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, фемида, весы, статуя, правосудие, суд, юриспруденция
С ГТЛК истец требует взыскать около 10 млн долларов Фото:

Арбитражный суд Москвы передал по подсудности в арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа иск подконтрольного «Татнефти» банка «Зенит», требующего взыскать более 9,7 миллиона долларов (более 866 миллионов рублей по текущему курсу) с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), сообщает РИА «Новости».

«Заявлены требования о взыскании номинальной стоимости облигаций в размере около 9,3 миллиона долларов, невыплаченного купонного дохода в размере более 475 тысяч долларов, процентов в форме упущенной выгоды за период с 19 августа 2022 по 17 октября 2023 года в размере около 6 тысяч долларов, а также процентов до даты исполнения судебного акта», — говорится в сообщении. В качестве третьих лиц к делу привлечены ирландские «дочки» ГТЛК — GTLK Europe DAC и GTLK Capital DAC, а также компания BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited.

ГТЛК находится в федеральной собственности под управлением Минтранса и Минфина РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, занимается лизингом автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов. Юридический адрес ГТЛК — Салехард.

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Арбитражный суд Москвы передал по подсудности в арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа иск подконтрольного «Татнефти» банка «Зенит», требующего взыскать более 9,7 миллиона долларов (более 866 миллионов рублей по текущему курсу) с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), сообщает РИА «Новости». «Заявлены требования о взыскании номинальной стоимости облигаций в размере около 9,3 миллиона долларов, невыплаченного купонного дохода в размере более 475 тысяч долларов, процентов в форме упущенной выгоды за период с 19 августа 2022 по 17 октября 2023 года в размере около 6 тысяч долларов, а также процентов до даты исполнения судебного акта», — говорится в сообщении. В качестве третьих лиц к делу привлечены ирландские «дочки» ГТЛК — GTLK Europe DAC и GTLK Capital DAC, а также компания BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited. ГТЛК находится в федеральной собственности под управлением Минтранса и Минфина РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, занимается лизингом автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов. Юридический адрес ГТЛК — Салехард.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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