30 ноября 2023

Пожар в Ростове-на-Дону разросся до 4 тысяч квадратных метров

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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, тушение огня, огонь, пожарный рукав, пожарный
За два часа площадь пожара увеличилась на 2500 квадратных метров Фото:

Площадь пожара на крупнейшем вещевом рынке Ростова-на-Дону «Темерник» увеличилась до 4000 квадратных метров. Информацию о расширении возгорания сообщает МЧС России.

«Площадь пожара в Ростове-на-Дону составляет 4000 квадратных метров», — говорится в сообщении. За два часа площадь пожара выросла на 2500 квадратных метров.

Возгорание началось вечером 30 ноября. Ранее URA.RU сообщало, что пожар разросся до 1500 квадратных метров. Тушение возгорания осложняется плотной застройкой павильонов и быстрым распространением огня.

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Площадь пожара на крупнейшем вещевом рынке Ростова-на-Дону «Темерник» увеличилась до 4000 квадратных метров. Информацию о расширении возгорания сообщает МЧС России. «Площадь пожара в Ростове-на-Дону составляет 4000 квадратных метров», — говорится в сообщении. За два часа площадь пожара выросла на 2500 квадратных метров. Возгорание началось вечером 30 ноября. Ранее URA.RU сообщало, что пожар разросся до 1500 квадратных метров. Тушение возгорания осложняется плотной застройкой павильонов и быстрым распространением огня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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