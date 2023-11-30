Пожар в Ростове-на-Дону разросся до 4 тысяч квадратных метров

01 декабря 2023 в 02:19 Размер текста - 17 +

За два часа площадь пожара увеличилась на 2500 квадратных метров Фото: Илья Московец © URA.RU Площадь пожара на крупнейшем вещевом рынке Ростова-на-Дону «Темерник» увеличилась до 4000 квадратных метров. Информацию о расширении возгорания сообщает МЧС России. «Площадь пожара в Ростове-на-Дону составляет 4000 квадратных метров», — говорится в сообщении. За два часа площадь пожара выросла на 2500 квадратных метров. Возгорание началось вечером 30 ноября. Ранее URA.RU сообщало, что пожар разросся до 1500 квадратных метров. Тушение возгорания осложняется плотной застройкой павильонов и быстрым распространением огня.

Площадь пожара на крупнейшем вещевом рынке Ростова-на-Дону «Темерник» увеличилась до 4000 квадратных метров. Информацию о расширении возгорания сообщает МЧС России. «Площадь пожара в Ростове-на-Дону составляет 4000 квадратных метров», — говорится в сообщении. За два часа площадь пожара выросла на 2500 квадратных метров. Возгорание началось вечером 30 ноября. Ранее URA.RU сообщало, что пожар разросся до 1500 квадратных метров. Тушение возгорания осложняется плотной застройкой павильонов и быстрым распространением огня.