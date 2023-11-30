Пожар в Ростове-на-Дону разросся до 4 тысяч квадратных метров

За два часа площадь пожара увеличилась на 2500 квадратных метров
Площадь пожара на крупнейшем вещевом рынке Ростова-на-Дону «Темерник» увеличилась до 4000 квадратных метров. Информацию о расширении возгорания сообщает МЧС России.
«Площадь пожара в Ростове-на-Дону составляет 4000 квадратных метров», —
Возгорание началось вечером 30 ноября. Ранее URA.RU сообщало, что пожар разросся до 1500 квадратных метров. Тушение возгорания осложняется плотной застройкой павильонов и быстрым распространением огня.
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