Площадь огня увеличилась на 500 квадратных метров
Пожар на крупнейшем вещевом рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону увеличился до 1500 квадратных метров его территории. Информацию о пожаре и видео с места происшествия опубликовало МЧС России.
«Площадь пожара в Ростове-на-Дону увеличилась до 1 500 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Уточняется, что тушение пожара осложняется плотной застройкой павильонов и быстрым распространением огня.
Возгорание началось вечером 30 ноября. Сейчас в тушении пожара задействованы 113 специалистов и 33 единицы техники.
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