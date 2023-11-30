Пожар на вещевом складе в Ростове-на-Дону увеличился до 1500 квадратных метров. Видео

01 декабря 2023 в 00:23 Размер текста - 17 +

Площадь огня увеличилась на 500 квадратных метров Фото: Илья Московец © URA.RU Пожар на крупнейшем вещевом рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону увеличился до 1500 квадратных метров его территории. Информацию о пожаре и видео с места происшествия опубликовало МЧС России. «Площадь пожара в Ростове-на-Дону увеличилась до 1 500 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Уточняется, что тушение пожара осложняется плотной застройкой павильонов и быстрым распространением огня. Возгорание началось вечером 30 ноября. Сейчас в тушении пожара задействованы 113 специалистов и 33 единицы техники.

Пожар на крупнейшем вещевом рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону увеличился до 1500 квадратных метров его территории. Информацию о пожаре и видео с места происшествия опубликовало МЧС России. «Площадь пожара в Ростове-на-Дону увеличилась до 1 500 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Уточняется, что тушение пожара осложняется плотной застройкой павильонов и быстрым распространением огня. Возгорание началось вечером 30 ноября. Сейчас в тушении пожара задействованы 113 специалистов и 33 единицы техники.