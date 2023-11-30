30 ноября 2023

Пожар на вещевом складе в Ростове-на-Дону увеличился до 1500 квадратных метров. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, тушение огня, пожарный
Площадь огня увеличилась на 500 квадратных метров Фото:

Пожар на крупнейшем вещевом рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону увеличился до 1500 квадратных метров его территории. Информацию о пожаре и видео с места происшествия опубликовало МЧС России.

«Площадь пожара в Ростове-на-Дону увеличилась до 1 500 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Уточняется, что тушение пожара осложняется плотной застройкой павильонов и быстрым распространением огня.

Возгорание началось вечером 30 ноября. Сейчас в тушении пожара задействованы 113 специалистов и 33 единицы техники.

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Пожар на крупнейшем вещевом рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону увеличился до 1500 квадратных метров его территории. Информацию о пожаре и видео с места происшествия опубликовало МЧС России. «Площадь пожара в Ростове-на-Дону увеличилась до 1 500 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Уточняется, что тушение пожара осложняется плотной застройкой павильонов и быстрым распространением огня. Возгорание началось вечером 30 ноября. Сейчас в тушении пожара задействованы 113 специалистов и 33 единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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