30 ноября 2023

В ХМАО осудят водителя маршрутки, который избил подростка за неоплаченный проезд

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Суд. Тюмень, решетка, судебное заседание, суд, клетка, камера заключения
Мужчине грозит до трех лет лишения свободы Фото:

Прокуратура Сургута направила в суд уголовное дело в отношении водителя маршрутного автобуса, который избил подростка за неоплаченный проезд. Он предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, в интересах несовершеннолетнего прокуратурой в суд направлено исковое заявление о взыскании с водителя компенсации морального вреда», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, 9 сентября 16-летний подросток ехал в маршрутке, когда между ним и водителем произошел конфликт по причине неоплаченного проезда. В ходе словесной перепалки водитель причинил несовершеннолетнему пассажиру телесные повреждения, которые повлекли вред здоровью средней тяжести.

Ранее водитель маршрутного автобуса на остановке избил подростка, который не смог оплатить проезд. В результате нападения у ребенка был сломан нос и лопатка. По факту инцидента возбудили уголовное дело.

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Прокуратура Сургута направила в суд уголовное дело в отношении водителя маршрутного автобуса, который избил подростка за неоплаченный проезд. Он предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, в интересах несовершеннолетнего прокуратурой в суд направлено исковое заявление о взыскании с водителя компенсации морального вреда», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. По версии следствия, 9 сентября 16-летний подросток ехал в маршрутке, когда между ним и водителем произошел конфликт по причине неоплаченного проезда. В ходе словесной перепалки водитель причинил несовершеннолетнему пассажиру телесные повреждения, которые повлекли вред здоровью средней тяжести. Ранее водитель маршрутного автобуса на остановке избил подростка, который не смог оплатить проезд. В результате нападения у ребенка был сломан нос и лопатка. По факту инцидента возбудили уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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