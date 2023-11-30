В ХМАО осудят водителя маршрутки, который избил подростка за неоплаченный проезд

Прокуратура Сургута направила в суд уголовное дело в отношении водителя маршрутного автобуса, который избил подростка за неоплаченный проезд. Он предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
«Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, в интересах несовершеннолетнего прокуратурой в суд направлено исковое заявление о взыскании с водителя компенсации морального вреда», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.
По версии следствия, 9 сентября 16-летний подросток ехал в маршрутке, когда между ним и водителем произошел конфликт по причине неоплаченного проезда. В ходе словесной перепалки водитель причинил несовершеннолетнему пассажиру телесные повреждения, которые повлекли вред здоровью средней тяжести.
Ранее водитель маршрутного автобуса на остановке избил подростка, который не смог оплатить проезд. В результате нападения у ребенка был сломан нос и лопатка. По факту инцидента возбудили уголовное дело.
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