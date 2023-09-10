Следком завел дело на водителя автобуса, который избил школьника в ХМАО

11 сентября 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Следователи возбудили уголовное дело Фото: Александр Елизаров © URA.RU Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении водителя автобуса из Сургута. Его подозревают в избиении школьника. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «По версии следствия, днем 9 сентября 2023 года водитель пассажирского автобуса, находясь на остановке общественного транспорта „42 микрорайон“, после словесного конфликта с 16-летним пассажиром вышел из автобуса и причинил подростку тяжкие телесные повреждения», — говорится в сообщении югорского СК. Среди прочего школьник получил закрытый перелом носа. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, чтобы установить все детали преступления. О ходе расследования работники окружного Следкома уже доложили в центральный аппарат Следственного комитета России. Ранее URA.RU рассказывало, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с избиением ребенка водителем маршрутного такси в Сургуте (ХМАО). По информации ведомства, у мальчика возникли трудности при оплате проезда, из-за чего и произошел конфликт.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении водителя автобуса из Сургута. Его подозревают в избиении школьника. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «По версии следствия, днем 9 сентября 2023 года водитель пассажирского автобуса, находясь на остановке общественного транспорта „42 микрорайон“, после словесного конфликта с 16-летним пассажиром вышел из автобуса и причинил подростку тяжкие телесные повреждения», — говорится в сообщении югорского СК. Среди прочего школьник получил закрытый перелом носа. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, чтобы установить все детали преступления. О ходе расследования работники окружного Следкома уже доложили в центральный аппарат Следственного комитета России. Ранее URA.RU рассказывало, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с избиением ребенка водителем маршрутного такси в Сургуте (ХМАО). По информации ведомства, у мальчика возникли трудности при оплате проезда, из-за чего и произошел конфликт.