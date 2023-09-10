Следком завел дело на водителя автобуса, который избил школьника в ХМАО

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении водителя автобуса из Сургута. Его подозревают в избиении школьника. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«По версии следствия, днем 9 сентября 2023 года водитель пассажирского автобуса, находясь на остановке общественного транспорта „42 микрорайон“, после словесного конфликта с 16-летним пассажиром вышел из автобуса и причинил подростку тяжкие телесные повреждения», — говорится в сообщении югорского СК. Среди прочего школьник получил закрытый перелом носа.
Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, чтобы установить все детали преступления. О ходе расследования работники окружного Следкома уже доложили в центральный аппарат Следственного комитета России.
Ранее URA.RU рассказывало, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с избиением ребенка водителем маршрутного такси в Сургуте (ХМАО). По информации ведомства, у мальчика возникли трудности при оплате проезда, из-за чего и произошел конфликт.
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