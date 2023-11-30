У пенсионерки попросили 3000 долларов «на взятку» свердловской миграционной службе

Иностранец уговаривал знакомую пенсионерку из Краснодара перевести ему 3000 долларов США, чтобы откупиться от миграционной службы, которая якобы задержала его в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Перед тем, как отправить деньги, женщина обратилась в транспортную полицию.
В интернете пенсионерка познакомилась с иностранцем, который представился Эдвардом. В течение некоторого времени пара активно переписывалась, а затем мужчина сообщил, что лично навестит свою новую знакомую. Он рассказал заявительнице, что приобрел билет на самолет до Сочи с пересадкой в Екатеринбурге.
В Кольцово его якобы задержали сотрудники миграционной службы и начали вымогать у него 3000 долларов США. В противном случае мужчину якобы грозились привлечь к уголовной ответственности. Денег у мужчины не было и он настойчиво начал просить их у своей новой знакомой, скидывал реквизиты счета, куда необходимо было перевести требуемую сумму. Пенсионерка не стала незамедлительно выполнять просьбу, а вместо этого обратилась в транспортную полицию УрФО. Оперативники моментально раскрыли мошенническую схему.
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