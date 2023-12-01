Shot: сотрудников Wildberries забрали со склада в Подмосковье и вручили повестки

В результате проверки на складе маркетплейса Wildberries в Подмосковье силовые структуры забрали в отделения 10 человек. Там сотрудникам маркетплейса вручили повестки.
«10 человек силовики забрали со склада Wildberries в Подмосковье и вручили им повестки в военкомат», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что полицейские проникли на склад в Алексино и провели обыск совместно с военкоматом и службой безопасности маркетплейса.
Ранее полиция в Подмосковье вывезла около 150 человек со склада Wildberries в городе Электросталь. Среди задержанных были потенциальные уклонисты от призыва в армию и нелегальные мигранты. Для транспортировки задержанных использовались специальные автобусы.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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