Shot: сотрудников Wildberries забрали со склада в Подмосковье и вручили повестки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стелла Курган. Курган, wildberries, грузовая машина, вайльдбериз
Со склада Wildberries увезли 10 человек, пишет Shot Фото:

В результате проверки на складе маркетплейса Wildberries в Подмосковье силовые структуры забрали в отделения 10 человек. Там сотрудникам маркетплейса вручили повестки.

«10 человек силовики забрали со склада Wildberries в Подмосковье и вручили им повестки в военкомат», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что полицейские проникли на склад в Алексино и провели обыск совместно с военкоматом и службой безопасности маркетплейса.

Ранее полиция в Подмосковье вывезла около 150 человек со склада Wildberries в городе Электросталь. Среди задержанных были потенциальные уклонисты от призыва в армию и нелегальные мигранты. Для транспортировки задержанных использовались специальные автобусы.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате проверки на складе маркетплейса Wildberries в Подмосковье силовые структуры забрали в отделения 10 человек. Там сотрудникам маркетплейса вручили повестки. «10 человек силовики забрали со склада Wildberries в Подмосковье и вручили им повестки в военкомат», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что полицейские проникли на склад в Алексино и провели обыск совместно с военкоматом и службой безопасности маркетплейса. Ранее полиция в Подмосковье вывезла около 150 человек со склада Wildberries в городе Электросталь. Среди задержанных были потенциальные уклонисты от призыва в армию и нелегальные мигранты. Для транспортировки задержанных использовались специальные автобусы. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...