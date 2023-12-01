В Крыму из-за шторма погибли пять человек

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Шторм 26 ноября накрыл 320 населенных пунктов в Крыму Фото:
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Из-за шторма в Крыму погибли пять человек. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«В результате стихии пострадали 12 человек. К сожалению, пять человек погибли», — написал Аксенов в Telegram.

Всего из-за шторма пострадали 320 населенных пунктов, в 273 из них было нарушено электроснабжение. Без электричества находились более 500 тысяч человек. Наиболее пострадавшие населенные пункты: Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Керчь, Судак, а также в приморских сельских населенных пунктах, добавил Аксенов. Сейчас без электричества остаются около 1600 абонентов.

Мощнейший шторм обрушился на Крым 26 ноября. Скорость ветра достигала 40 метров в секунду. Ущерб оценивается в 39,7 млрд рублей.

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Из-за шторма в Крыму погибли пять человек. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. «В результате стихии пострадали 12 человек. К сожалению, пять человек погибли», — написал Аксенов в Telegram. Всего из-за шторма пострадали 320 населенных пунктов, в 273 из них было нарушено электроснабжение. Без электричества находились более 500 тысяч человек. Наиболее пострадавшие населенные пункты: Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Керчь, Судак, а также в приморских сельских населенных пунктах, добавил Аксенов. Сейчас без электричества остаются около 1600 абонентов. Мощнейший шторм обрушился на Крым 26 ноября. Скорость ветра достигала 40 метров в секунду. Ущерб оценивается в 39,7 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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