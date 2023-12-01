В Крыму из-за шторма погибли пять человек

01 декабря 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Шторм 26 ноября накрыл 320 населенных пунктов в Крыму Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Крым накрыло ураганным ветром Из-за шторма в Крыму погибли пять человек. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. «В результате стихии пострадали 12 человек. К сожалению, пять человек погибли», — написал Аксенов в Telegram. Всего из-за шторма пострадали 320 населенных пунктов, в 273 из них было нарушено электроснабжение. Без электричества находились более 500 тысяч человек. Наиболее пострадавшие населенные пункты: Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Керчь, Судак, а также в приморских сельских населенных пунктах, добавил Аксенов. Сейчас без электричества остаются около 1600 абонентов. Мощнейший шторм обрушился на Крым 26 ноября. Скорость ветра достигала 40 метров в секунду. Ущерб оценивается в 39,7 млрд рублей.

Из-за шторма в Крыму погибли пять человек. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. «В результате стихии пострадали 12 человек. К сожалению, пять человек погибли», — написал Аксенов в Telegram. Всего из-за шторма пострадали 320 населенных пунктов, в 273 из них было нарушено электроснабжение. Без электричества находились более 500 тысяч человек. Наиболее пострадавшие населенные пункты: Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Керчь, Судак, а также в приморских сельских населенных пунктах, добавил Аксенов. Сейчас без электричества остаются около 1600 абонентов. Мощнейший шторм обрушился на Крым 26 ноября. Скорость ветра достигала 40 метров в секунду. Ущерб оценивается в 39,7 млрд рублей.