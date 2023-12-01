В Крыму из-за шторма погибли пять человек

Из-за шторма в Крыму погибли пять человек. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«В результате стихии пострадали 12 человек. К сожалению, пять человек погибли», — написал Аксенов в Telegram.
Всего из-за шторма пострадали 320 населенных пунктов, в 273 из них было нарушено электроснабжение. Без электричества находились более 500 тысяч человек. Наиболее пострадавшие населенные пункты: Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Керчь, Судак, а также в приморских сельских населенных пунктах, добавил Аксенов. Сейчас без электричества остаются около 1600 абонентов.
Мощнейший шторм обрушился на Крым 26 ноября. Скорость ветра достигала 40 метров в секунду. Ущерб оценивается в 39,7 млрд рублей.
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