В Крыму оценили ущерб от урагана в 39,7 млрд рублей

30 ноября 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Частично прервано водоснабжение в 42 населенных пунктах Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Крым накрыло ураганным ветром Сумма ущерба после прошедшего шторма в Крыму составила около 39,7 млрд рублей. Также в республике недоступно водоснабжение и обесточены 19 ЛЭП. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций региона Сергей Садаклиев. «На данный момент предварительный ущерб по Республике Крым составляет порядка 39 млрд 700 млн рублей», — заявил Садаклиев в своем telegram-канале. Он добавил, что частично недоступно водоснабжение в 42 населенных пунктах. Сейчас питьевую и техническую воду привозят водовозки. Кроме того, было обесточено 19 ЛЭП. Около 10 306 человек остались без электричества. Также свыше 50 человек остаются в пунктах временного размещения. Уточняется, что их обеспечили необходимыми вещами. Ранее сообщалось, что 26 ноября на Крым обрушился мощнейший штор, передают «Дни.ру». Скорость ветра при нем составила порядка 40 м/с. Жителей домов, которые расположены на побережье, эвакуировали. Позже стало известно, что из зон подтопления Южного федерального округа было эвакуировано 995 человек. Среди них было 179 детей. Скорость ветра в республике стала достигать уже 144 км/ч. Садаклиев заявил, что предварительный ущерб от шторма в Крыму составил 490 млн рублей.

Сумма ущерба после прошедшего шторма в Крыму составила около 39,7 млрд рублей. Также в республике недоступно водоснабжение и обесточены 19 ЛЭП. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций региона Сергей Садаклиев. «На данный момент предварительный ущерб по Республике Крым составляет порядка 39 млрд 700 млн рублей», — заявил Садаклиев в своем telegram-канале. Он добавил, что частично недоступно водоснабжение в 42 населенных пунктах. Сейчас питьевую и техническую воду привозят водовозки. Кроме того, было обесточено 19 ЛЭП. Около 10 306 человек остались без электричества. Также свыше 50 человек остаются в пунктах временного размещения. Уточняется, что их обеспечили необходимыми вещами. Ранее сообщалось, что 26 ноября на Крым обрушился мощнейший штор, передают «Дни.ру». Скорость ветра при нем составила порядка 40 м/с. Жителей домов, которые расположены на побережье, эвакуировали. Позже стало известно, что из зон подтопления Южного федерального округа было эвакуировано 995 человек. Среди них было 179 детей. Скорость ветра в республике стала достигать уже 144 км/ч. Садаклиев заявил, что предварительный ущерб от шторма в Крыму составил 490 млн рублей.