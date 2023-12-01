Правительство России поддержит экспорт продукции в сфере ТЭК

01 декабря 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Правительство поддержит экспорт продукции угледобывающей промышленности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти утвердили план по поддержке экспорта продукции отечественных компаний в области ТЭК. Соответствующее распоряжение подписано правительством РФ, сообщается на официальном сайте кабмина. Направлениями нового плана стали: Расширение международного сотрудничества;

Поиск перспективных рынков для экспорта продукции;

Помощь дружественным странам в реализации инфраструктурных проектов;

Заключение соглашений с дружественными странами на поставку российской продукции; «Расширение международных контактов предполагает разработку и утверждение плана научно-технического сотрудничества в нефтяной и газовой сфере между Россией и Пакистаном», — сообщили в правительстве. Документ необходимо подготовить до конца текущего года. Ответственными министерствами назначены Минобрнауки, Минпромторг и Минэнерго. Кроме этого, в утвержденном плане предусмотрено развитие экспорта угольщиков. «Одно из таких мероприятий подразумевает проработку вопроса с властями дружественных стран о введении ими льготных таможенных пошлин на российский уголь», — говорится в заявлении кабмина. Работу в этом направлении будут вести Минэкономразвития и Минэнерго. Еще одной задачей станет выработка механизмов поддержки угольного экспорта. За ее решение будут отвечать Федеральная антимонопольная служба и Минэкономразвития. Утвержденная «дорожная карта» является частью Энергетической стратегии РФ до 2035 года. Развитие экспорта невозможно без обеспечения интересов российских топливо-энергетических компаний в международных организациях, а также на отраслевых мероприятиях. «Российские компании должны иметь возможность работы в рамках Форума стран — экспортеров газа, Международного энергетического форума, Российской энергетической недели, международной выставки „Иннопром“ и других мероприятий», — отметили в правительстве. Этим направлением будут заниматься Минэнерго, Минэкономразвития, Минпромторг, Российское энергетическое агентство и другие организации. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о наращивании экономического сотрудничества с дружественными странами. Тогда глава правительства отметил, что отечественные товары необходимо адаптировать под рыночную специфику каждой отдельной страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти утвердили план по поддержке экспорта продукции отечественных компаний в области ТЭК. Соответствующее распоряжение подписано правительством РФ, сообщается на официальном сайте кабмина. Направлениями нового плана стали: «Расширение международных контактов предполагает разработку и утверждение плана научно-технического сотрудничества в нефтяной и газовой сфере между Россией и Пакистаном», — сообщили в правительстве. Документ необходимо подготовить до конца текущего года. Ответственными министерствами назначены Минобрнауки, Минпромторг и Минэнерго. Кроме этого, в утвержденном плане предусмотрено развитие экспорта угольщиков. «Одно из таких мероприятий подразумевает проработку вопроса с властями дружественных стран о введении ими льготных таможенных пошлин на российский уголь», — говорится в заявлении кабмина. Работу в этом направлении будут вести Минэкономразвития и Минэнерго. Еще одной задачей станет выработка механизмов поддержки угольного экспорта. За ее решение будут отвечать Федеральная антимонопольная служба и Минэкономразвития. Утвержденная «дорожная карта» является частью Энергетической стратегии РФ до 2035 года. Развитие экспорта невозможно без обеспечения интересов российских топливо-энергетических компаний в международных организациях, а также на отраслевых мероприятиях. «Российские компании должны иметь возможность работы в рамках Форума стран — экспортеров газа, Международного энергетического форума, Российской энергетической недели, международной выставки „Иннопром“ и других мероприятий», — отметили в правительстве. Этим направлением будут заниматься Минэнерго, Минэкономразвития, Минпромторг, Российское энергетическое агентство и другие организации. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о наращивании экономического сотрудничества с дружественными странами. Тогда глава правительства отметил, что отечественные товары необходимо адаптировать под рыночную специфику каждой отдельной страны.