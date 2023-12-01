Правительство России поддержит экспорт продукции в сфере ТЭК

Власти утвердили план по поддержке экспорта продукции отечественных компаний в области ТЭК. Соответствующее распоряжение подписано правительством РФ, сообщается на официальном сайте кабмина.
Направлениями нового плана стали:
- Расширение международного сотрудничества;
- Поиск перспективных рынков для экспорта продукции;
- Помощь дружественным странам в реализации инфраструктурных проектов;
- Заключение соглашений с дружественными странами на поставку российской продукции;
«Расширение международных контактов предполагает разработку и утверждение плана научно-технического сотрудничества в нефтяной и газовой сфере между Россией и Пакистаном», — сообщили в правительстве. Документ необходимо подготовить до конца текущего года. Ответственными министерствами назначены Минобрнауки, Минпромторг и Минэнерго.
Кроме этого, в утвержденном плане предусмотрено развитие экспорта угольщиков. «Одно из таких мероприятий подразумевает проработку вопроса с властями дружественных стран о введении ими льготных таможенных пошлин на российский уголь», — говорится в заявлении кабмина. Работу в этом направлении будут вести Минэкономразвития и Минэнерго. Еще одной задачей станет выработка механизмов поддержки угольного экспорта. За ее решение будут отвечать Федеральная антимонопольная служба и Минэкономразвития. Утвержденная «дорожная карта» является частью Энергетической стратегии РФ до 2035 года.
Развитие экспорта невозможно без обеспечения интересов российских топливо-энергетических компаний в международных организациях, а также на отраслевых мероприятиях. «Российские компании должны иметь возможность работы в рамках Форума стран — экспортеров газа, Международного энергетического форума, Российской энергетической недели, международной выставки „Иннопром“ и других мероприятий», — отметили в правительстве. Этим направлением будут заниматься Минэнерго, Минэкономразвития, Минпромторг, Российское энергетическое агентство и другие организации.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о наращивании экономического сотрудничества с дружественными странами. Тогда глава правительства отметил, что отечественные товары необходимо адаптировать под рыночную специфику каждой отдельной страны.
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