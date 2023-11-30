Бастрыкин потребовал доложить о травмировании ребенка в школе Златоуста

01 декабря 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин держит ход проверки на контроле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя челябинского следкома Алексею Колбасину доложить о ходе проверки информации о травмировании девочки в школе Златоуста. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, ситуация находится на контроле. «Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки. Он поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ. Там отметили, что в областном управлении СКР по факту травмирования ребенка на уроке физкультуры идет проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Об инциденте узнали из социальных сетей. Девочка получила перелом ноги во время урока физкультуры, однако ей не оказали помощь. По итогу школьнице пришлось еще несколько уроков сидеть с травмой.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя челябинского следкома Алексею Колбасину доложить о ходе проверки информации о травмировании девочки в школе Златоуста. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, ситуация находится на контроле. «Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки. Он поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ. Там отметили, что в областном управлении СКР по факту травмирования ребенка на уроке физкультуры идет проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Об инциденте узнали из социальных сетей. Девочка получила перелом ноги во время урока физкультуры, однако ей не оказали помощь. По итогу школьнице пришлось еще несколько уроков сидеть с травмой.