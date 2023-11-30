Курганским учителям вручили государственные награды

01 декабря 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Педагогам курганских школ и техникума вручили награды и благодарность (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганскому педагогу Половинской «СОШ» (Курганская область) Ивану Никитину присвоили звание «Народный учитель». Также двум педагогам техникума и школы вручили благодарности от полпреда президента РФ Владимира Якушева. Об этом передает корреспондент URA.RU с церемонии закрытия года педагога и наставника, прошедшее в Екатеринбурге. «Почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» присвоено: Никитину Ивану Александровичу, учителю МБОУ «Половинская средняя общеобразовательная школа», — передает корреспондент. Также сообщается, что двум курганским преподавателям была вручена благодарность от полпреда президента РФ Якушева. Благодарность вручили Любови Кудрявцевой — заведующей практикой ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий» и Елене Пеннер, работающей учителем в школе №5. Ранее URA.RU писало, что курганским педагогам вручили награды федерального и регионального уровней. Также губернатор Вадим Шумков заявлял, что с этого года в регионе будут вручать нагрудный знак «Почетный работник образования Курганской области» с единовременной выплатой в размере 300 тысяч рублей.

Курганскому педагогу Половинской «СОШ» (Курганская область) Ивану Никитину присвоили звание «Народный учитель». Также двум педагогам техникума и школы вручили благодарности от полпреда президента РФ Владимира Якушева. Об этом передает корреспондент URA.RU с церемонии закрытия года педагога и наставника, прошедшее в Екатеринбурге. «Почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» присвоено: Никитину Ивану Александровичу, учителю МБОУ «Половинская средняя общеобразовательная школа», — передает корреспондент. Также сообщается, что двум курганским преподавателям была вручена благодарность от полпреда президента РФ Якушева. Благодарность вручили Любови Кудрявцевой — заведующей практикой ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий» и Елене Пеннер, работающей учителем в школе №5. Ранее URA.RU писало, что курганским педагогам вручили награды федерального и регионального уровней. Также губернатор Вадим Шумков заявлял, что с этого года в регионе будут вручать нагрудный знак «Почетный работник образования Курганской области» с единовременной выплатой в размере 300 тысяч рублей.