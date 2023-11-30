30 ноября 2023

Курганским учителям вручили государственные награды

© Служба новостей «URA.RU»
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Чуров и др. Екатеринбург, почетная грамота, награда
Педагогам курганских школ и техникума вручили награды и благодарность (архивное фото) Фото:

Курганскому педагогу Половинской «СОШ» (Курганская область) Ивану Никитину присвоили звание «Народный учитель». Также двум педагогам техникума и школы вручили благодарности от полпреда президента РФ Владимира Якушева. Об этом передает корреспондент URA.RU с церемонии закрытия года педагога и наставника, прошедшее в Екатеринбурге.

«Почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» присвоено: Никитину Ивану Александровичу, учителю МБОУ «Половинская средняя общеобразовательная школа», — передает корреспондент. Также сообщается, что двум курганским преподавателям была вручена благодарность от полпреда президента РФ Якушева. Благодарность вручили Любови Кудрявцевой — заведующей практикой ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий» и Елене Пеннер, работающей учителем в школе №5.

Ранее URA.RU писало, что курганским педагогам вручили награды федерального и регионального уровней. Также губернатор Вадим Шумков заявлял, что с этого года в регионе будут вручать нагрудный знак «Почетный работник образования Курганской области» с единовременной выплатой в размере 300 тысяч рублей.

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Курганскому педагогу Половинской «СОШ» (Курганская область) Ивану Никитину присвоили звание «Народный учитель». Также двум педагогам техникума и школы вручили благодарности от полпреда президента РФ Владимира Якушева. Об этом передает корреспондент URA.RU с церемонии закрытия года педагога и наставника, прошедшее в Екатеринбурге. «Почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» присвоено: Никитину Ивану Александровичу, учителю МБОУ «Половинская средняя общеобразовательная школа», — передает корреспондент. Также сообщается, что двум курганским преподавателям была вручена благодарность от полпреда президента РФ Якушева. Благодарность вручили Любови Кудрявцевой — заведующей практикой ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий» и Елене Пеннер, работающей учителем в школе №5. Ранее URA.RU писало, что курганским педагогам вручили награды федерального и регионального уровней. Также губернатор Вадим Шумков заявлял, что с этого года в регионе будут вручать нагрудный знак «Почетный работник образования Курганской области» с единовременной выплатой в размере 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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