Курганским учителям вручили государственные награды

Курганскому педагогу Половинской «СОШ» (Курганская область) Ивану Никитину присвоили звание «Народный учитель». Также двум педагогам техникума и школы вручили благодарности от полпреда президента РФ Владимира Якушева. Об этом передает корреспондент URA.RU с церемонии закрытия года педагога и наставника, прошедшее в Екатеринбурге.
«Почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» присвоено: Никитину Ивану Александровичу, учителю МБОУ «Половинская средняя общеобразовательная школа», — передает корреспондент. Также сообщается, что двум курганским преподавателям была вручена благодарность от полпреда президента РФ Якушева. Благодарность вручили Любови Кудрявцевой — заведующей практикой ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий» и Елене Пеннер, работающей учителем в школе №5.
Ранее URA.RU писало, что курганским педагогам вручили награды федерального и регионального уровней. Также губернатор Вадим Шумков заявлял, что с этого года в регионе будут вручать нагрудный знак «Почетный работник образования Курганской области» с единовременной выплатой в размере 300 тысяч рублей.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.