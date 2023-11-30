30 ноября 2023

Педагоги и наставники ЯНАО получили награды от президента и полпреда

Четверо педагогов и наставников из ЯНАО получили благодарности Путина и Якушева
© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение государственных наград Полномочным представителем Президента России в Уральском федеральном округе. Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев вручил благодарности учителям ЯНАО Фото:

По итогам «Года педагога и наставника» два преподавателя из ЯНАО получили благодарности от президента РФ Владимира Путина, еще двое получили благодарности полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева. О награждении URA.RU сообщили в пресс-службе полпредства.

«Благодарность президента РФ вручена Наталье Кустовой и Светлане Семеновой. Благодарности от полпреда президента в УрФО получили Виталий Соболевич и Меретя Тусида», — сообщили в пресс-службе Владимира Якушева.

Наталья Кустова работает учителем в Муравленко, Светлана Семенова преподает в Надыме. Виталий Соболевич выполняет обязанности педагога-психолога в Белоярске Приуральского района, а Меретя Тусида преподает ненецкий язык и литературу в школе-интернате поселка Сеяха Ямальского района.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов присвоил почетные звания четырем ямальцам. Двое из них работают водителями, а двое руководят производствами.

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По итогам «Года педагога и наставника» два преподавателя из ЯНАО получили благодарности от президента РФ Владимира Путина, еще двое получили благодарности полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева. О награждении URA.RU сообщили в пресс-службе полпредства. «Благодарность президента РФ вручена Наталье Кустовой и Светлане Семеновой. Благодарности от полпреда президента в УрФО получили Виталий Соболевич и Меретя Тусида», — сообщили в пресс-службе Владимира Якушева. Наталья Кустова работает учителем в Муравленко, Светлана Семенова преподает в Надыме. Виталий Соболевич выполняет обязанности педагога-психолога в Белоярске Приуральского района, а Меретя Тусида преподает ненецкий язык и литературу в школе-интернате поселка Сеяха Ямальского района. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов присвоил почетные звания четырем ямальцам. Двое из них работают водителями, а двое руководят производствами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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