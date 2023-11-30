Педагоги и наставники ЯНАО получили награды от президента и полпреда

Четверо педагогов и наставников из ЯНАО получили благодарности Путина и Якушева

01 декабря 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев вручил благодарности учителям ЯНАО Фото: Анна Майорова © URA.RU По итогам «Года педагога и наставника» два преподавателя из ЯНАО получили благодарности от президента РФ Владимира Путина, еще двое получили благодарности полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева. О награждении URA.RU сообщили в пресс-службе полпредства. «Благодарность президента РФ вручена Наталье Кустовой и Светлане Семеновой. Благодарности от полпреда президента в УрФО получили Виталий Соболевич и Меретя Тусида», — сообщили в пресс-службе Владимира Якушева. Наталья Кустова работает учителем в Муравленко, Светлана Семенова преподает в Надыме. Виталий Соболевич выполняет обязанности педагога-психолога в Белоярске Приуральского района, а Меретя Тусида преподает ненецкий язык и литературу в школе-интернате поселка Сеяха Ямальского района. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов присвоил почетные звания четырем ямальцам. Двое из них работают водителями, а двое руководят производствами.

По итогам «Года педагога и наставника» два преподавателя из ЯНАО получили благодарности от президента РФ Владимира Путина, еще двое получили благодарности полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева. О награждении URA.RU сообщили в пресс-службе полпредства. «Благодарность президента РФ вручена Наталье Кустовой и Светлане Семеновой. Благодарности от полпреда президента в УрФО получили Виталий Соболевич и Меретя Тусида», — сообщили в пресс-службе Владимира Якушева. Наталья Кустова работает учителем в Муравленко, Светлана Семенова преподает в Надыме. Виталий Соболевич выполняет обязанности педагога-психолога в Белоярске Приуральского района, а Меретя Тусида преподает ненецкий язык и литературу в школе-интернате поселка Сеяха Ямальского района. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов присвоил почетные звания четырем ямальцам. Двое из них работают водителями, а двое руководят производствами.