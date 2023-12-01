В МЧС объяснили, почему не удается потушить пожар на «Садоводе»

МЧС РФ: спасателям потушить пожар на «Садоводе» мешает плотная застройка
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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, пожар, склад, тушение огня, пожарный
МЧС столкнулось с проблемой плотной застройки при тушении пожара на рынке «Садовод» Фото:

Сотрудники МЧС не могут экстренно потушить пожар на вещевом рынке «Садовод» в Москве. Спасателям мешает плотная застройка и большая пожарная нагрузка. Об этом сообщили в ведомстве.

«Тушение пожара осложняет высокая пожарная нагрузка, плотная застройка», — передает МЧС в своем telegram-канале. В настоящий момент спасатели разбирают конструкции павильонов, мешающие ликвидации огня.

«Садовод» является одним из наиболее известных вещевых рынков в Москве. Пожар произошел во второй половине дня, ближе к 12:00 (по Мск). По информации telegram-канала Shot, в результате происшествия пострадали два человека. С огнем борются около сотни человек.

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Сотрудники МЧС не могут экстренно потушить пожар на вещевом рынке «Садовод» в Москве. Спасателям мешает плотная застройка и большая пожарная нагрузка. Об этом сообщили в ведомстве. «Тушение пожара осложняет высокая пожарная нагрузка, плотная застройка», — передает МЧС в своем telegram-канале. В настоящий момент спасатели разбирают конструкции павильонов, мешающие ликвидации огня. «Садовод» является одним из наиболее известных вещевых рынков в Москве. Пожар произошел во второй половине дня, ближе к 12:00 (по Мск). По информации telegram-канала Shot, в результате происшествия пострадали два человека. С огнем борются около сотни человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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