В МЧС объяснили, почему не удается потушить пожар на «Садоводе»

МЧС РФ: спасателям потушить пожар на «Садоводе» мешает плотная застройка

01 декабря 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

МЧС столкнулось с проблемой плотной застройки при тушении пожара на рынке «Садовод» Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудники МЧС не могут экстренно потушить пожар на вещевом рынке «Садовод» в Москве. Спасателям мешает плотная застройка и большая пожарная нагрузка. Об этом сообщили в ведомстве. «Тушение пожара осложняет высокая пожарная нагрузка, плотная застройка», — передает МЧС в своем telegram-канале . В настоящий момент спасатели разбирают конструкции павильонов, мешающие ликвидации огня. «Садовод» является одним из наиболее известных вещевых рынков в Москве. Пожар произошел во второй половине дня, ближе к 12:00 (по Мск). По информации telegram-канала Shot, в результате происшествия пострадали два человека. С огнем борются около сотни человек.

Сотрудники МЧС не могут экстренно потушить пожар на вещевом рынке «Садовод» в Москве. Спасателям мешает плотная застройка и большая пожарная нагрузка. Об этом сообщили в ведомстве. «Тушение пожара осложняет высокая пожарная нагрузка, плотная застройка», — передает МЧС в своем telegram-канале. В настоящий момент спасатели разбирают конструкции павильонов, мешающие ликвидации огня. «Садовод» является одним из наиболее известных вещевых рынков в Москве. Пожар произошел во второй половине дня, ближе к 12:00 (по Мск). По информации telegram-канала Shot, в результате происшествия пострадали два человека. С огнем борются около сотни человек.