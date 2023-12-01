В МЧС объяснили, почему не удается потушить пожар на «Садоводе»

Сотрудники МЧС не могут экстренно потушить пожар на вещевом рынке «Садовод» в Москве. Спасателям мешает плотная застройка и большая пожарная нагрузка. Об этом сообщили в ведомстве.
«Тушение пожара осложняет высокая пожарная нагрузка, плотная застройка», — передает МЧС в своем telegram-канале. В настоящий момент спасатели разбирают конструкции павильонов, мешающие ликвидации огня.
«Садовод» является одним из наиболее известных вещевых рынков в Москве. Пожар произошел во второй половине дня, ближе к 12:00 (по Мск). По информации telegram-канала Shot, в результате происшествия пострадали два человека. С огнем борются около сотни человек.
Сотрудники МЧС не могут экстренно потушить пожар на вещевом рынке «Садовод» в Москве. Спасателям мешает плотная застройка и большая пожарная нагрузка. Об этом сообщили в ведомстве. «Тушение пожара осложняет высокая пожарная нагрузка, плотная застройка», — передает МЧС в своем telegram-канале. В настоящий момент спасатели разбирают конструкции павильонов, мешающие ликвидации огня. «Садовод» является одним из наиболее известных вещевых рынков в Москве. Пожар произошел во второй половине дня, ближе к 12:00 (по Мск). По информации telegram-канала Shot, в результате происшествия пострадали два человека. С огнем борются около сотни человек.