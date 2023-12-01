Лавров: Зеленский не считает за людей жителей новых регионов РФ

01 декабря 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский показал, что не считает за людей жителей новых территорий РФ, пояснил Сергей Лавров Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский не считает за людей жителей Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Зеленского спрашивают в интервью, что он думает о тех людях, которые [проживают на новых российских территориях]. Украинский глава спросил: „А вы их людьми называете?“» — рассказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ в Скопье (Македония). Трансляцию проводит youtube-канал МИД РФ. Глава российского министерства иронично подметил, что именно такого человека политическая мировая элита называет «надеждой демократии». Лавров пояснил, что Зеленский пропагандирует западные ценности: «нацизм и фашизм», — подытожил он. Лавров также обвинял страны Запада в том, что из-за них все еще продолжается конфликт на Украине. В Киеве также признавались в ущемлении прав русских нацменьшинств, проживающих на территории украинской страны.

Президент Украины Владимир Зеленский не считает за людей жителей Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Зеленского спрашивают в интервью, что он думает о тех людях, которые [проживают на новых российских территориях]. Украинский глава спросил: „А вы их людьми называете?“» — рассказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ в Скопье (Македония). Трансляцию проводит youtube-канал МИД РФ. Глава российского министерства иронично подметил, что именно такого человека политическая мировая элита называет «надеждой демократии». Лавров пояснил, что Зеленский пропагандирует западные ценности: «нацизм и фашизм», — подытожил он. Лавров также обвинял страны Запада в том, что из-за них все еще продолжается конфликт на Украине. В Киеве также признавались в ущемлении прав русских нацменьшинств, проживающих на территории украинской страны.