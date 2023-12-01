Лавров: Зеленский не считает за людей жителей новых регионов РФ

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Владимир Зеленский показал, что не считает за людей жителей новых территорий РФ, пояснил Сергей Лавров Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский не считает за людей жителей Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Зеленского спрашивают в интервью, что он думает о тех людях, которые [проживают на новых российских территориях]. Украинский глава спросил: „А вы их людьми называете?“» — рассказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ в Скопье (Македония). Трансляцию проводит youtube-канал МИД РФ.

Глава российского министерства иронично подметил, что именно такого человека политическая мировая элита называет «надеждой демократии». Лавров пояснил, что Зеленский пропагандирует западные ценности: «нацизм и фашизм», — подытожил он.

Лавров также обвинял страны Запада в том, что из-за них все еще продолжается конфликт на Украине. В Киеве также признавались в ущемлении прав русских нацменьшинств, проживающих на территории украинской страны.

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Президент Украины Владимир Зеленский не считает за людей жителей Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Зеленского спрашивают в интервью, что он думает о тех людях, которые [проживают на новых российских территориях]. Украинский глава спросил: „А вы их людьми называете?“» — рассказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ в Скопье (Македония). Трансляцию проводит youtube-канал МИД РФ. Глава российского министерства иронично подметил, что именно такого человека политическая мировая элита называет «надеждой демократии». Лавров пояснил, что Зеленский пропагандирует западные ценности: «нацизм и фашизм», — подытожил он. Лавров также обвинял страны Запада в том, что из-за них все еще продолжается конфликт на Украине. В Киеве также признавались в ущемлении прав русских нацменьшинств, проживающих на территории украинской страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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