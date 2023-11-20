В Киеве признались в ущемлении прав русских нацменьшинств

Спикер Рады Стефанчук: у русских нацменьшинств на Украине нет никаких прав

20 ноября 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

В Раде заявили, что на Украине на сегодня нет никаких русских нацменьшинств Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины Украина в конце 2022 года приняла законопроект о национальных меньшинствах. Он позволяет внести языковые послабления для тех территорий страны, где большая часть населения представляет определенную национальную группу. Однако на русские национальные меньшинства, проживающие на Украине, закон не распространяется. Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. «Если народ не демонстрирует уважения, <…> то его права должны быть ущемлены в этой части. <…> Поэтому никаких русских национальных меньшинств в Украине на данный момент нет и не может быть», — подчеркнул Руслан Стефанчук в эфире украинского телемарафона ТСН. Он опубликован на youtube-канале. Стефанчук обозначил, что у русских нацменьшинств на Украине никаких прав быть не может в целом. Изначально, когда Россия объявляла спецоперацию на Украине, одной из главных целей она обозначала денацификацию страны. РФ предложила резолюцию о борьбе с нацизмом. Третий комитет Генассамблеи ООН поддержал ее 3 ноября 2023 года. При этом Украина вошла в число тех стран, кто выступил против резолюции.

Украина в конце 2022 года приняла законопроект о национальных меньшинствах. Он позволяет внести языковые послабления для тех территорий страны, где большая часть населения представляет определенную национальную группу. Однако на русские национальные меньшинства, проживающие на Украине, закон не распространяется. Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. «Если народ не демонстрирует уважения, <…> то его права должны быть ущемлены в этой части. <…> Поэтому никаких русских национальных меньшинств в Украине на данный момент нет и не может быть», — подчеркнул Руслан Стефанчук в эфире украинского телемарафона ТСН. Он опубликован на youtube-канале. Стефанчук обозначил, что у русских нацменьшинств на Украине никаких прав быть не может в целом. Изначально, когда Россия объявляла спецоперацию на Украине, одной из главных целей она обозначала денацификацию страны. РФ предложила резолюцию о борьбе с нацизмом. Третий комитет Генассамблеи ООН поддержал ее 3 ноября 2023 года. При этом Украина вошла в число тех стран, кто выступил против резолюции.