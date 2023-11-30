Из думы Тюмени увольняется команда экс-спикера Заболотного

Гордуму Тюмени продолжают покидать ключевые игроки из команды экс-спикера Евгения Заболотного. На этот раз уволился пресс-секретарь представительного органа Андрей Шушков. Об этом стало известно от инсайдеров агентства. Сам Шушков подтвердил информацию.
«Уход не связан со сменой руководства. Планирую переехать на постоянное место жительства в другой регион. Намерен основательно заняться здоровьем», — сообщил Шушков в беседе с агентством.
В сентябре Андрей Шушков был экстренно госпитализирован. Как ранее сообщало URA.RU, на здоровье сказались перенапряжение в период предвыборной кампании. Ранее думу покинули и другие люди из команды Заболотного: глава аппарата Ольга Векшина, руководитель отдела правовой и экономической экспертизы Иван Дзуман. На место руководителя аппарата Иванова устроила свою подчиненную с прошлого места работы (администрации Тюменского района) Валентину Фалько.
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