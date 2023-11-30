Из думы Тюмени увольняется команда экс-спикера Заболотного

01 декабря 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Ряды аппарата гордумы покидают ключевые игроки из команды прошлого председателя Фото: Денис Моргунов © URA.RU Гордуму Тюмени продолжают покидать ключевые игроки из команды экс-спикера Евгения Заболотного. На этот раз уволился пресс-секретарь представительного органа Андрей Шушков. Об этом стало известно от инсайдеров агентства. Сам Шушков подтвердил информацию. Спичрайтер председателя думы Тюмени Шушков экстренно госпитализирован «Уход не связан со сменой руководства. Планирую переехать на постоянное место жительства в другой регион. Намерен основательно заняться здоровьем», — сообщил Шушков в беседе с агентством. В сентябре Андрей Шушков был экстренно госпитализирован. Как ранее сообщало URA.RU, на здоровье сказались перенапряжение в период предвыборной кампании. Ранее думу покинули и другие люди из команды Заболотного: глава аппарата Ольга Векшина, руководитель отдела правовой и экономической экспертизы Иван Дзуман. На место руководителя аппарата Иванова устроила свою подчиненную с прошлого места работы (администрации Тюменского района) Валентину Фалько.

Гордуму Тюмени продолжают покидать ключевые игроки из команды экс-спикера Евгения Заболотного. На этот раз уволился пресс-секретарь представительного органа Андрей Шушков. Об этом стало известно от инсайдеров агентства. Сам Шушков подтвердил информацию. «Уход не связан со сменой руководства. Планирую переехать на постоянное место жительства в другой регион. Намерен основательно заняться здоровьем», — сообщил Шушков в беседе с агентством. В сентябре Андрей Шушков был экстренно госпитализирован. Как ранее сообщало URA.RU, на здоровье сказались перенапряжение в период предвыборной кампании. Ранее думу покинули и другие люди из команды Заболотного: глава аппарата Ольга Векшина, руководитель отдела правовой и экономической экспертизы Иван Дзуман. На место руководителя аппарата Иванова устроила свою подчиненную с прошлого места работы (администрации Тюменского района) Валентину Фалько.