Пермякам предлагают купить квартиры в долгостроях по цене ниже рыночной

В Перми продаются квартиры в пяти долгостроях Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми многие недостроенные жилые комплексы снова выходят на рынок. Их достраивает «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Пермского края». Как правило, цены на квартиры в таких домах доступнее, чем в аналогичных вариантах жилья. Также они привлекательны для инвестиций, рассказал руководитель агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов в своем telegram-канале.

«Второй год отслеживаю варианты в долгостроях. Там можно найти квартиры по интересным ценам. Перед решением о достройке дом проверяют, усиливают несущие конструкции. Поэтому риски минимальные. Если несущие конструкции не прошли ревизию, долгострои сносят и выплачивают деньги дольщикам. Проанализировав рынок, решили с партнеров инвестировать в один из долгостроев в центре города. По предварительным расчетам рентабельность капитала должна быть 50% годовых», — пишет Леонов.

По информации с сайта «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Пермского края» сейчас в Перми достраивают 11 домов. В пяти из них собственники и агентства недвижимости продают квартиры. URA.RU изучило предложения и стоимость жилья в пермских долгостроях.

«Однушка» до 4 млн рублей

Однокомнатные квартиры стоимостью 3,9 млн рублей предлагают купить в жилом комплексе «Триумф» на улице Карпинского, 110а и в доме на улице Старцева, 143. Объявления опубликованы на сайте «Авито». Стоимость квадратного метра в обоих ЖК — около 102 тысяч рублей. Покупка получается выгодной, так как по данным сайта Restate средняя цена квадратного метра в пермской новостройке в ноябре 2023 года — 118 тысяч рублей. Оба объекта планируют закончить в 2024 году. Их отличия в том, что ЖК «Триумф» сдается без отделки.

«Двушка» до 5 млн рублей

Еще один вариант — двухкомнатная квартира за 4,5 млн рублей в том же ЖК «Триумф». Ее площадь 56 квадратных метров. Для сравнения — квартира площадью 60 квадратных метрах в соседнем доме продают за 8 млн рублей. Объявления с такими данными размещены на сайте «Авито»

«Трешка» по цене «двушки»

Трехкомнатную квартиру площадью 86 квадратных метров за 8,2 млн рублей продают в ЖК «Весна» на улице Переселенческая 98. За такую же цену предлагают «двушку» в доме через дорогу на улице Гатчинская. В объявлении на сайте «Авито» продавец отмечает, что стройку ЖК «Весна» контролирует губернатор Пермского края. Дом обещают сдать в апреле 2024 года.