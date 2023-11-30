Олени в ЯНАО стали набирать вес

Средний вес туши взрослого оленя в ЯНАО увеличился до 40 кг

01 декабря 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

Оленеводство на Ямале планируют развивать и дальше Фото: Анна Майорова © URA.RU Товароведческие характеристики оленьих туш, перерабатываемых на предприятиях Ямала, с каждым годом становятся лучше. Средний вес взрослой особи достигает 40 кг, что позволяет готовить качественные деликатесы из оленины высшей категории, рассказал директор департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Андрей Рубашин в ходе пресс-конференции. «Средний вес одной туши оленя вырос с 32-х до 40 кг. Мясо высшей категории идет на производство деликатесов. Сегодня перерабатывающие предприятия готовят из оленины до 220 видов продукции, которая уходит как на внутренний, так и на внешний рынок страны», — подчеркнул Андрей Рубашин. Меры государственной поддержки помогли оленеводам в последние годы увеличить объемы заготовки мяса на 40%. В этом году достигнуты рекордные показатели убоя скота — предприятия заготовили свыше 2600 тонн оленины. Оленеводство как традиционную отрасль хозяйствования на Ямале планируют развивать и дальше. В 2024 году, рассчитывают в департаменте, оленеводы продолжат увеличивать поголовье оленей, развивать глубокую переработку мяса и увеличивать ассортимент продукции.

Товароведческие характеристики оленьих туш, перерабатываемых на предприятиях Ямала, с каждым годом становятся лучше. Средний вес взрослой особи достигает 40 кг, что позволяет готовить качественные деликатесы из оленины высшей категории, рассказал директор департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Андрей Рубашин в ходе пресс-конференции. «Средний вес одной туши оленя вырос с 32-х до 40 кг. Мясо высшей категории идет на производство деликатесов. Сегодня перерабатывающие предприятия готовят из оленины до 220 видов продукции, которая уходит как на внутренний, так и на внешний рынок страны», — подчеркнул Андрей Рубашин. Меры государственной поддержки помогли оленеводам в последние годы увеличить объемы заготовки мяса на 40%. В этом году достигнуты рекордные показатели убоя скота — предприятия заготовили свыше 2600 тонн оленины. Оленеводство как традиционную отрасль хозяйствования на Ямале планируют развивать и дальше. В 2024 году, рассчитывают в департаменте, оленеводы продолжат увеличивать поголовье оленей, развивать глубокую переработку мяса и увеличивать ассортимент продукции.