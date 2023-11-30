30 ноября 2023

Олени в ЯНАО стали набирать вес

Средний вес туши взрослого оленя в ЯНАО увеличился до 40 кг
© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, олень, морда, ограждение, клетка, дикое животное
Оленеводство на Ямале планируют развивать и дальше Фото:

Товароведческие характеристики оленьих туш, перерабатываемых на предприятиях Ямала, с каждым годом становятся лучше. Средний вес взрослой особи достигает 40 кг, что позволяет готовить качественные деликатесы из оленины высшей категории, рассказал директор департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Андрей Рубашин в ходе пресс-конференции.

«Средний вес одной туши оленя вырос с 32-х до 40 кг. Мясо высшей категории идет на производство деликатесов. Сегодня перерабатывающие предприятия готовят из оленины до 220 видов продукции, которая уходит как на внутренний, так и на внешний рынок страны», — подчеркнул Андрей Рубашин.

Меры государственной поддержки помогли оленеводам в последние годы увеличить объемы заготовки мяса на 40%. В этом году достигнуты рекордные показатели убоя скота — предприятия заготовили свыше 2600 тонн оленины.

Оленеводство как традиционную отрасль хозяйствования на Ямале планируют развивать и дальше. В 2024 году, рассчитывают в департаменте, оленеводы продолжат увеличивать поголовье оленей, развивать глубокую переработку мяса и увеличивать ассортимент продукции.

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Товароведческие характеристики оленьих туш, перерабатываемых на предприятиях Ямала, с каждым годом становятся лучше. Средний вес взрослой особи достигает 40 кг, что позволяет готовить качественные деликатесы из оленины высшей категории, рассказал директор департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Андрей Рубашин в ходе пресс-конференции. «Средний вес одной туши оленя вырос с 32-х до 40 кг. Мясо высшей категории идет на производство деликатесов. Сегодня перерабатывающие предприятия готовят из оленины до 220 видов продукции, которая уходит как на внутренний, так и на внешний рынок страны», — подчеркнул Андрей Рубашин. Меры государственной поддержки помогли оленеводам в последние годы увеличить объемы заготовки мяса на 40%. В этом году достигнуты рекордные показатели убоя скота — предприятия заготовили свыше 2600 тонн оленины. Оленеводство как традиционную отрасль хозяйствования на Ямале планируют развивать и дальше. В 2024 году, рассчитывают в департаменте, оленеводы продолжат увеличивать поголовье оленей, развивать глубокую переработку мяса и увеличивать ассортимент продукции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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