«Золотые» туалеты в центре Екатеринбурга защитят от вандалов

Посещение туалета будет бесплатным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

30 ноября в центре Екатеринбурга начали устанавливать туалеты, каждый из которых стоит как однокомнатная квартира в отдаленном районе города (оттого их прозвали «золотыми»). Корреспондент URA.RU посмотрел, как туалеты, призванные решить многолетнюю проблему, выглядят изнутри.

По всему Екатеринбургу разместят восемь модулей — у драмтеатра, в Историческом сквере, возле элитной гимназии №9, на пересечении улиц Малышева и Горького (за зданием на ул. Горького, 8), на перекрестке Вайнера-Попова и, возможно, возле стелы «Город трудовой доблести» — решение в этой части пока не принято. Смонтировано на данный момент пять туалетов.

Там можно будет не только справить нужду, но и помыть руки. Каждый модуль отапливается до +25 градусов. Разделения на женские и мужские кабины нет. Модули оборудованы помещением для персонала, который будет следить за порядком и чистотой. Все конструкции внутри и снаружи — антивандальные. Для маломобильных горожан предусмотрены пандусы.

Туалеты должны были приехать в Екатеринбург еще летом — перед 300-летием. Однако поставка сорвалась: конкурс выиграла компания «Союзуралопт», которая, как выяснилось позднее, и не могла отработать контракт. Договор со скандалом расторгли, новым подрядчиком стала башкирская фирма «МК Групп» (сумма контракта — 30,8 миллиона рублей, то есть одна кабина стоит 3,85 млн). Проблемы возникли и с башкирами, но уже решаемые: «сэндвич-панели», из которых сделаны корпуса туалетов, осенью традиционно разобрали по стройкам, и пришлось ждать. Заработают туалеты в середине декабря.

Обстановка внутри — как в поезде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Туалеты выполнены из антивандальных конструкций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В хозотсеке стоит бак с водой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU