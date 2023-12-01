В РПЦ раскрыли, как скандал с отцом Сергием повлиял на них

Владимир Легойда: отец Сергий не поколебал церковную истину

01 декабря 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

Владимир Легойда уверен, что поколебать церковную истину не сможет ни один скандал Фото: Илья Московец © URA.RU Не родился еще тот отец Сергий, который может поколебать церковную истину, и не родится никогда, при этом недостойное поведение людей в священном сане всегда сказывается на репутации церкви. Таким мнением поделился председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, отвечая на вопрос о том, как скандал вокруг схиигумена Сергия отразился на РПЦ. «Мое личное мнение — важно, чтобы люди верующие и не верующие, но понимающие и уважающие церковь, понимали, что есть авторитет, который в человеческом обществе связан с поведением людей. А есть то, что всех этих людей — и достойных, и недостойных в эту церковь привело. Это не авторитет священника, а то, что может церковь и чего не может больше никто и ничто. Поэтому не родился еще тот отец Сергий, который может поколебать церковную истину и не родится никогда», — отметил Легойда на встрече с журналистами, которая прошла в Екатеринбурге. Отец Сергий (Николай Романов) был осужден за экстремистские высказывания, которые, по версии следствия, позволял себе во время службы в Среднеуральском женском монастыре. Ранее экс-схиигумена уже отправляли на 3,5 года колонии за другие преступления в отношении прихожан. Этот срок суммировали с новым приговором. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Не родился еще тот отец Сергий, который может поколебать церковную истину, и не родится никогда, при этом недостойное поведение людей в священном сане всегда сказывается на репутации церкви. Таким мнением поделился председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, отвечая на вопрос о том, как скандал вокруг схиигумена Сергия отразился на РПЦ. «Мое личное мнение — важно, чтобы люди верующие и не верующие, но понимающие и уважающие церковь, понимали, что есть авторитет, который в человеческом обществе связан с поведением людей. А есть то, что всех этих людей — и достойных, и недостойных в эту церковь привело. Это не авторитет священника, а то, что может церковь и чего не может больше никто и ничто. Поэтому не родился еще тот отец Сергий, который может поколебать церковную истину и не родится никогда», — отметил Легойда на встрече с журналистами, которая прошла в Екатеринбурге. Отец Сергий (Николай Романов) был осужден за экстремистские высказывания, которые, по версии следствия, позволял себе во время службы в Среднеуральском женском монастыре. Ранее экс-схиигумена уже отправляли на 3,5 года колонии за другие преступления в отношении прихожан. Этот срок суммировали с новым приговором. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.