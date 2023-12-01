Times: экс-министр обороны Британии Уоллес оставил охрану из-за страха перед РФ

01 декабря 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

Источники не уточняют, почему именно Бен Уоллес оставил охрану при себе Фото: Министерство обороны Великобритании Бен Уоллес оставил свою охрану из-за якобы опасений перед Россией после своего ухода с поста министра обороны Великобритании. Об этом сообщает The Times. «Бен Уоллес оставил своих офицеров личной охраны на три месяца после того, как ушел с поста министра обороны из-за опасений, что стал мишенью России», — передают авторы материала британской газеты. При этом источники, на которые ссылаются журналисты, не уточняли причины, почему Уоллес оставил свою охрану при себе. Журналисты сами предположили, что это могло быть связано с Россией, но подтверждений этому нет. Вместо Уоллеса главой Минобороны Британии назначен Грант Шэппс, передает RT. В западных СМИ уточнили, что с уходом британского главы министерства, Украина потеряла своего ближайшего союзника, который выступал за ее поддержку.

Бен Уоллес оставил свою охрану из-за якобы опасений перед Россией после своего ухода с поста министра обороны Великобритании. Об этом сообщает The Times. «Бен Уоллес оставил своих офицеров личной охраны на три месяца после того, как ушел с поста министра обороны из-за опасений, что стал мишенью России», — передают авторы материала британской газеты. При этом источники, на которые ссылаются журналисты, не уточняли причины, почему Уоллес оставил свою охрану при себе. Журналисты сами предположили, что это могло быть связано с Россией, но подтверждений этому нет. Вместо Уоллеса главой Минобороны Британии назначен Грант Шэппс, передает RT. В западных СМИ уточнили, что с уходом британского главы министерства, Украина потеряла своего ближайшего союзника, который выступал за ее поддержку.