31 августа 2023

Украина потеряла ближайшего союзника

Breitbart: Украина потеряла союзника в лице Уоллеса
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НАТО. Москва. stock, stock, Бен Уоллес
Отставка Бена Уоллеса скажется на поддержке Украины со стороны Британии, пишет Breitbart Фото:
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Украина потеряла одного из своих ближайших союзников в лице министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который ранее ушел в отставку. Об этом пишет американский портал Breitbart.

«Украина теряет одного из своих ближайших союзников из-за отставки Уоллеса», — говорится в материале. Там добавили, что Уоллес занимал пост главы минобороны Британии в течение четырех лет и руководил военной реакцией страны на конфликт в Украине. Политик воспользовался своим заявлением об отставке, чтобы привлечь внимание к финансированию вооруженных сил, что являлось его основным приоритетом.

Грант Шаппс, который заменит Уоллеса на данной должности, известен как талантливый коммуникатор. Шаппс является членом кабинета министров с 2019 года. В последнее время он занимал должность государственного секретаря Департамента энергетической безопасности.

Ранее стало известно, что Бен Уоллес подал в отставку, что было принято премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отставку Бена Уоллеса, назвав его агентом 006, бесславно ушедшим с поля боя, передает RT.

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Украина потеряла одного из своих ближайших союзников в лице министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который ранее ушел в отставку. Об этом пишет американский портал Breitbart. «Украина теряет одного из своих ближайших союзников из-за отставки Уоллеса», — говорится в материале. Там добавили, что Уоллес занимал пост главы минобороны Британии в течение четырех лет и руководил военной реакцией страны на конфликт в Украине. Политик воспользовался своим заявлением об отставке, чтобы привлечь внимание к финансированию вооруженных сил, что являлось его основным приоритетом. Грант Шаппс, который заменит Уоллеса на данной должности, известен как талантливый коммуникатор. Шаппс является членом кабинета министров с 2019 года. В последнее время он занимал должность государственного секретаря Департамента энергетической безопасности. Ранее стало известно, что Бен Уоллес подал в отставку, что было принято премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отставку Бена Уоллеса, назвав его агентом 006, бесславно ушедшим с поля боя, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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