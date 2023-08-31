Украина потеряла ближайшего союзника

Breitbart: Украина потеряла союзника в лице Уоллеса

01 сентября 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

Отставка Бена Уоллеса скажется на поддержке Украины со стороны Британии, пишет Breitbart Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина потеряла одного из своих ближайших союзников в лице министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который ранее ушел в отставку. Об этом пишет американский портал Breitbart. «Украина теряет одного из своих ближайших союзников из-за отставки Уоллеса», — говорится в материале. Там добавили, что Уоллес занимал пост главы минобороны Британии в течение четырех лет и руководил военной реакцией страны на конфликт в Украине. Политик воспользовался своим заявлением об отставке, чтобы привлечь внимание к финансированию вооруженных сил, что являлось его основным приоритетом. Грант Шаппс, который заменит Уоллеса на данной должности, известен как талантливый коммуникатор. Шаппс является членом кабинета министров с 2019 года. В последнее время он занимал должность государственного секретаря Департамента энергетической безопасности. Ранее стало известно, что Бен Уоллес подал в отставку, что было принято премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отставку Бена Уоллеса, назвав его агентом 006, бесславно ушедшим с поля боя, передает RT.

Украина потеряла одного из своих ближайших союзников в лице министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который ранее ушел в отставку. Об этом пишет американский портал Breitbart. «Украина теряет одного из своих ближайших союзников из-за отставки Уоллеса», — говорится в материале. Там добавили, что Уоллес занимал пост главы минобороны Британии в течение четырех лет и руководил военной реакцией страны на конфликт в Украине. Политик воспользовался своим заявлением об отставке, чтобы привлечь внимание к финансированию вооруженных сил, что являлось его основным приоритетом. Грант Шаппс, который заменит Уоллеса на данной должности, известен как талантливый коммуникатор. Шаппс является членом кабинета министров с 2019 года. В последнее время он занимал должность государственного секретаря Департамента энергетической безопасности. Ранее стало известно, что Бен Уоллес подал в отставку, что было принято премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отставку Бена Уоллеса, назвав его агентом 006, бесславно ушедшим с поля боя, передает RT.