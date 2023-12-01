Пожар на рынке «Садовод» потушили спустя пять часов

Пожар на рынке «Садовод» в Москве был потушен
Пожар на вещевом рынке «Садовод» в Москве был потушен спустя пять часов с момента начала возгорания. Площадь возгорания составляла 600 квадратных метров.
«Пожар на рынке „Садовод“ был потушен около 17:00», — сообщили в экстренных службах. Их сообщение передает ТАСС. Отмечается, что в ходе тушения пожара пострадал один человек — сотрудник МЧС.
По одной из причин, почему пожар не могли так долго потушить, спасатели отметили высокую плотность застройки павильонов на рынке. Спустя время с начала возгорания, площадь его площадь выросла вдвое и составила до 600 квадратных метров. При этом его удалось локализовать.
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