Пожар на рынке «Садовод» потушили спустя пять часов

01 декабря 2023 в 20:34 Размер текста - 17 +

Пожар на рынке «Садовод» в Москве был потушен Фото: Денис Воронин / АГН Москва Пожар на вещевом рынке «Садовод» в Москве был потушен спустя пять часов с момента начала возгорания. Площадь возгорания составляла 600 квадратных метров. «Пожар на рынке „Садовод“ был потушен около 17:00», — сообщили в экстренных службах. Их сообщение передает ТАСС. Отмечается, что в ходе тушения пожара пострадал один человек — сотрудник МЧС. По одной из причин, почему пожар не могли так долго потушить, спасатели отметили высокую плотность застройки павильонов на рынке. Спустя время с начала возгорания, площадь его площадь выросла вдвое и составила до 600 квадратных метров. При этом его удалось локализовать.

Пожар на вещевом рынке «Садовод» в Москве был потушен спустя пять часов с момента начала возгорания. Площадь возгорания составляла 600 квадратных метров. «Пожар на рынке „Садовод“ был потушен около 17:00», — сообщили в экстренных службах. Их сообщение передает ТАСС. Отмечается, что в ходе тушения пожара пострадал один человек — сотрудник МЧС. По одной из причин, почему пожар не могли так долго потушить, спасатели отметили высокую плотность застройки павильонов на рынке. Спустя время с начала возгорания, площадь его площадь выросла вдвое и составила до 600 квадратных метров. При этом его удалось локализовать.