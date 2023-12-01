Внутриполитический блок ХМАО собрал мэров и первых заместителей на совещание по подготовке к выборам президента РФ. Как рассказали журналистам URA.RU инсайдеры, градоначальникам поставлена задача добиться высоких показателей по явке и качеству голосования — 70 и 75% соответственно. Еще одна установка касалась обеспечения максимальной легитимности предстоящих выборов.
«Политблок собрал мэров на совещание по подготовке к выборам президента. Градоначальникам поставлена задача добиться высоких показателей по явке и качеству голосования — 70 и 75% соответственно. Еще одна установка касалась обеспечения максимальной легитимности предстоящих выборов», — утверждают собеседники агентства.
Сообщение о встрече и показателях подтвердили сразу несколько источников. Информаторы уточняют, что не выполнившие план чиновники рискуют «повторить судьбу бывшего вице-мэра Нижневартовска Олега Хотинецкого, которого отправили в отставку из-за провала выборов тюменского губернатора в муниципалитете».
В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
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