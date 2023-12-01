В Кургане скоро откроют еще один участок улицы Коли Мяготина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане будет открыто движение по отремонтированному участку улицы Коли Мяготина. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в Telegram.

«В связи с завершением ремонта дороги на ул. К. Мяготина, на участке от ул. Р. Зорге до ул. Т. Невежина, движение со 2-го декабря будет возобновлено. Проверены все дорожные знаки и отрегулированы светофоры», — говорится в сообщении представителей администрации Кургана.

По данным транспортного управления, возобновится движение автобусов маршрутов №№ 76, 94, 360 на отремонтированном участке. Автобусы №№ 18, 24, 29, 32, 51, 55, 58, 62, 64, 65, 74, 92, 99, 304, 319, 339 будут следовать по своим маршрутам через остановки «Ул. Р. Зорге» и «Магазин «Детский Мир».

Первого декабря корреспондент URA.RU заметил, что курганские водители начали раньше времени ездить по ремонтируемой улице Коли Мяготина. Завершить ремонт улицы дорожники планируют в 2024 году.