В Кургане после ремонта откроют движение на участке улицы Коли Мяготина. Фото

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Город. Курган , каток, строительная техника, улица коли мяготина
В Кургане скоро откроют еще один участок улицы Коли Мяготина Фото:

В Кургане будет открыто движение по отремонтированному участку улицы Коли Мяготина. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в Telegram.

«В связи с завершением ремонта дороги на ул. К. Мяготина, на участке от ул. Р. Зорге до ул. Т. Невежина, движение со 2-го декабря будет возобновлено. Проверены все дорожные знаки и отрегулированы светофоры», — говорится в сообщении представителей администрации Кургана.

По данным транспортного управления, возобновится движение автобусов маршрутов №№ 76, 94, 360 на отремонтированном участке. Автобусы №№ 18, 24, 29, 32, 51, 55, 58, 62, 64, 65, 74, 92, 99, 304, 319, 339 будут следовать по своим маршрутам через остановки «Ул. Р. Зорге» и «Магазин «Детский Мир».

Первого декабря корреспондент URA.RU заметил, что курганские водители начали раньше времени ездить по ремонтируемой улице Коли Мяготина. Завершить ремонт улицы дорожники планируют в 2024 году.

В Кургане со 2-го декабря возобновится движение транспорта на участке улицы Коли Мяготина
В Кургане со 2-го декабря возобновится движение транспорта на участке улицы Коли Мяготина
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В Кургане будет открыто движение по отремонтированному участку улицы Коли Мяготина. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в Telegram. «В связи с завершением ремонта дороги на ул. К. Мяготина, на участке от ул. Р. Зорге до ул. Т. Невежина, движение со 2-го декабря будет возобновлено. Проверены все дорожные знаки и отрегулированы светофоры», — говорится в сообщении представителей администрации Кургана. По данным транспортного управления, возобновится движение автобусов маршрутов №№ 76, 94, 360 на отремонтированном участке. Автобусы №№ 18, 24, 29, 32, 51, 55, 58, 62, 64, 65, 74, 92, 99, 304, 319, 339 будут следовать по своим маршрутам через остановки «Ул. Р. Зорге» и «Магазин «Детский Мир». Первого декабря корреспондент URA.RU заметил, что курганские водители начали раньше времени ездить по ремонтируемой улице Коли Мяготина. Завершить ремонт улицы дорожники планируют в 2024 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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