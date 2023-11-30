Курганские водители начали раньше времени ездить по ремонтируемой улице Коли Мяготина. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который находился на месте события.
«Водители „открыли“ Коли Мяготина», — отметил корреспондент. При этом, он также отметил, что недавно автомобилист пробил колесо, передвигаясь по данной улице и попав в открытый люк, так как на некоторых ее участках еще ведутся работы, которые будут продолжены в следующем году.
Ранее URA.RU писало, что курганские рабочие заменили три километра сетей по улице Коли Мяготина и планировали к концу недели закончить укладку нижнего слоя асфальта на последнем участке до улицы Зорге. Также сообщалось, что финальный слой асфальта рабочие смогут уложить только в 2024 году, так как это необходимо для того, чтобы грунт при езде автомобилей не стал проседать.
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