Курганские водители начали ездить по улице Коли Мяготина. Видео

01 декабря 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Водители раньше времени начали ездить по улице, ремонт которой завершат в 2024 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганские водители начали раньше времени ездить по ремонтируемой улице Коли Мяготина. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который находился на месте события. «Водители „открыли“ Коли Мяготина», — отметил корреспондент. При этом, он также отметил, что недавно автомобилист пробил колесо, передвигаясь по данной улице и попав в открытый люк, так как на некоторых ее участках еще ведутся работы, которые будут продолжены в следующем году. Ранее URA.RU писало, что курганские рабочие заменили три километра сетей по улице Коли Мяготина и планировали к концу недели закончить укладку нижнего слоя асфальта на последнем участке до улицы Зорге. Также сообщалось, что финальный слой асфальта рабочие смогут уложить только в 2024 году, так как это необходимо для того, чтобы грунт при езде автомобилей не стал проседать.

Курганские водители начали раньше времени ездить по ремонтируемой улице Коли Мяготина. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который находился на месте события. «Водители „открыли“ Коли Мяготина», — отметил корреспондент. При этом, он также отметил, что недавно автомобилист пробил колесо, передвигаясь по данной улице и попав в открытый люк, так как на некоторых ее участках еще ведутся работы, которые будут продолжены в следующем году. Ранее URA.RU писало, что курганские рабочие заменили три километра сетей по улице Коли Мяготина и планировали к концу недели закончить укладку нижнего слоя асфальта на последнем участке до улицы Зорге. Также сообщалось, что финальный слой асфальта рабочие смогут уложить только в 2024 году, так как это необходимо для того, чтобы грунт при езде автомобилей не стал проседать.