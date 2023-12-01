В Кургане жильцы девятиэтажки пожаловались в мэрию на опасный столб Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители многоквартирного дома на улице Белинского в Кургане опасаются, что на них упадет большой железобетонный столб. Об этом горожане написали в жалобе на портале «Обратись».

«У дома на улице Белинского, 20 напротив 7-8 подъезда наклонился столб. Просим принять меры», — говорится в обращении курганцев. К жалобе горожане прикрепили фото столба.

Представители мэрии Кургана сообщили в ответе на жалобу, что за наклонившийся на девятиэтажку бетонный столб несет ответственность ПАО «Ростелеком». Они посоветовали жителям обратиться в данную компанию.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ПАО «Ростелеком» по теме публикации. Ответ ожидается.