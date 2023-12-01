01 декабря 2023

Курганцы опасаются падения бетонного столба на девятиэтажный дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане жильцы девятиэтажки пожаловались в мэрию на опасный столб Фото:

Жители многоквартирного дома на улице Белинского в Кургане опасаются, что на них упадет большой железобетонный столб. Об этом горожане написали в жалобе на портале «Обратись».

«У дома на улице Белинского, 20 напротив 7-8 подъезда наклонился столб. Просим принять меры», — говорится в обращении курганцев. К жалобе горожане прикрепили фото столба.

Представители мэрии Кургана сообщили в ответе на жалобу, что за наклонившийся на девятиэтажку бетонный столб несет ответственность ПАО «Ростелеком». Они посоветовали жителям обратиться в данную компанию.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ПАО «Ростелеком» по теме публикации. Ответ ожидается.

Курганцы опасаются падения столба на девятиэтажку на улице Белинского, 20
Курганцы опасаются падения столба на девятиэтажку на улице Белинского, 20
Фото:

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Жители многоквартирного дома на улице Белинского в Кургане опасаются, что на них упадет большой железобетонный столб. Об этом горожане написали в жалобе на портале «Обратись». «У дома на улице Белинского, 20 напротив 7-8 подъезда наклонился столб. Просим принять меры», — говорится в обращении курганцев. К жалобе горожане прикрепили фото столба. Представители мэрии Кургана сообщили в ответе на жалобу, что за наклонившийся на девятиэтажку бетонный столб несет ответственность ПАО «Ростелеком». Они посоветовали жителям обратиться в данную компанию. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ПАО «Ростелеком» по теме публикации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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