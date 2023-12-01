В Тюмени на Цветном бульваре вечером 1 декабря зажглись белые медведи СУЭНКО от «Сибирско-Уральской энергетической компании». Мэр города Руслан Кухарук в соцсети сообщил, что арт-объекты запустил юный тюменец Ваня. Для мальчика это была мечта.
«Юный тюменец Ваня зажег Мишек СУЭНКО! Это была его мечта! В первый день зимы с легкой руки Ивана новогодние арт-объекты на Цветном бульваре засветились яркими огнями!» — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.
Исполнить мечту ребенка помогли в энергетической компании, получив от него письмо. Кухарук поблагодарил директора «Сибирско-Уральской энергетической компании» Данила Анучина за яркие проекты и участие в жизни города.
Через несколько дней медведи отправятся в Тобольск. По улицам города они проедут 4 декабря, а на следующий день они будут возле Тобольского Кремля.
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