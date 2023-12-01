01 декабря 2023

В Тюмени зажглись медведи СУЭНКО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя иллюминация. Тюмень, суэнко, белые медведи
Накануне 30 ноября медведи проехали по улицам города Фото:

В Тюмени на Цветном бульваре вечером 1 декабря зажглись белые медведи СУЭНКО от «Сибирско-Уральской энергетической компании». Мэр города Руслан Кухарук в соцсети сообщил, что арт-объекты запустил юный тюменец Ваня. Для мальчика это была мечта.

«Юный тюменец Ваня зажег Мишек СУЭНКО! Это была его мечта! В первый день зимы с легкой руки Ивана новогодние арт-объекты на Цветном бульваре засветились яркими огнями!» — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.

Исполнить мечту ребенка помогли в энергетической компании, получив от него письмо. Кухарук поблагодарил директора «Сибирско-Уральской энергетической компании» Данила Анучина за яркие проекты и участие в жизни города.

Через несколько дней медведи отправятся в Тобольск. По улицам города они проедут 4 декабря, а на следующий день они будут возле Тобольского Кремля.

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В Тюмени на Цветном бульваре вечером 1 декабря зажглись белые медведи СУЭНКО от «Сибирско-Уральской энергетической компании». Мэр города Руслан Кухарук в соцсети сообщил, что арт-объекты запустил юный тюменец Ваня. Для мальчика это была мечта. «Юный тюменец Ваня зажег Мишек СУЭНКО! Это была его мечта! В первый день зимы с легкой руки Ивана новогодние арт-объекты на Цветном бульваре засветились яркими огнями!» — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. Исполнить мечту ребенка помогли в энергетической компании, получив от него письмо. Кухарук поблагодарил директора «Сибирско-Уральской энергетической компании» Данила Анучина за яркие проекты и участие в жизни города. Через несколько дней медведи отправятся в Тобольск. По улицам города они проедут 4 декабря, а на следующий день они будут возле Тобольского Кремля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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