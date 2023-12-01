Работа каменного карьера угрожает жизни жителям челябинской деревни

02 декабря 2023 в 00:43 Размер текста - 17 +

Организация добывает строительный камень с нарушениями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В деревни Прохорово Челябинской области деятельность организации по добыче камня вблизи деревни несет угрозу жизни и здоровью жителей. Об это сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Челябинской области. «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части первой статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)», — рассказали в пресс-службе ведомства. В карьере добывают строительный камень. Работы по добыче камня несут угрозу жизни жителям деревни, а также портят их имущество. По требованию следователей все работы на карьере приостановлены. Идет работа с жителями и проверка документов на пользование землей и ведение деятельности.

В деревни Прохорово Челябинской области деятельность организации по добыче камня вблизи деревни несет угрозу жизни и здоровью жителей. Об это сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Челябинской области. «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части первой статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)», — рассказали в пресс-службе ведомства. В карьере добывают строительный камень. Работы по добыче камня несут угрозу жизни жителям деревни, а также портят их имущество. По требованию следователей все работы на карьере приостановлены. Идет работа с жителями и проверка документов на пользование землей и ведение деятельности.