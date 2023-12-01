01 декабря 2023

Курганский омбудсмен Шалютин посетил ИК, где трудоустроены все осужденные

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Татьяна Москалькова. Екатеринбург, шалютин борис
Борис Шалютин проверил условия содержания заключенных Фото:

Уполномоченный по правам человека в регионе Борис Шалютин посетил ИК-1 и СИЗО-1 в Кургане. Эта информация опубликована на сайте омбудсмена. Сейчас в курганском исправительном учреждении трудоустроены все осужденные.

«В ходе плановой проверки омбудсмен произвел обход всех камер штрафного изолятора и помещений камерного типа в ИК-1, где содержатся злостные нарушители порядка. <…> Борис Шалютин проверил условия содержания в запираемых помещениях», — указано в сообщении на сайте.

После обхода состоялся прием по личным вопросам подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Обсуждался порядок оказания медпомощи, установления группы инвалидности, а также способы обжалования решения суда.

По данным УФСИН Курганской области, на данный момент в исправительной колонии №1 трудоустроены все осужденные. Это произошло впервые за несколько десятков лет. Работают все, кроме инвалидов, пенсионеров и лиц без гражданства.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уполномоченный по правам человека в регионе Борис Шалютин посетил ИК-1 и СИЗО-1 в Кургане. Эта информация опубликована на сайте омбудсмена. Сейчас в курганском исправительном учреждении трудоустроены все осужденные. «В ходе плановой проверки омбудсмен произвел обход всех камер штрафного изолятора и помещений камерного типа в ИК-1, где содержатся злостные нарушители порядка. <…> Борис Шалютин проверил условия содержания в запираемых помещениях», — указано в сообщении на сайте. После обхода состоялся прием по личным вопросам подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Обсуждался порядок оказания медпомощи, установления группы инвалидности, а также способы обжалования решения суда. По данным УФСИН Курганской области, на данный момент в исправительной колонии №1 трудоустроены все осужденные. Это произошло впервые за несколько десятков лет. Работают все, кроме инвалидов, пенсионеров и лиц без гражданства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...