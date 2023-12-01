Курганский омбудсмен Шалютин посетил ИК, где трудоустроены все осужденные

Борис Шалютин проверил условия содержания заключенных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в регионе Борис Шалютин посетил ИК-1 и СИЗО-1 в Кургане. Эта информация опубликована на сайте омбудсмена. Сейчас в курганском исправительном учреждении трудоустроены все осужденные.

«В ходе плановой проверки омбудсмен произвел обход всех камер штрафного изолятора и помещений камерного типа в ИК-1, где содержатся злостные нарушители порядка. <…> Борис Шалютин проверил условия содержания в запираемых помещениях», — указано в сообщении на сайте.

После обхода состоялся прием по личным вопросам подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Обсуждался порядок оказания медпомощи, установления группы инвалидности, а также способы обжалования решения суда.

По данным УФСИН Курганской области, на данный момент в исправительной колонии №1 трудоустроены все осужденные. Это произошло впервые за несколько десятков лет. Работают все, кроме инвалидов, пенсионеров и лиц без гражданства.