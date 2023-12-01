01 декабря 2023

В Екатеринбурге водитель наехал на 9-летнего мальчика. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителя привлекли к административной ответственности из-за ДТП Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга вечером 1 декабря водитель Fiat Ducato наехал на 9-летнего мальчика, переходящего дорогу по ходу движения машины по пешеходному переходу. Об этом сообщила Госавтоинспекция Екатеринбурга.

«Водитель, управляя автомашиной Fiat Ducato, двигаясь по ул. Павла Шаманова со стороны ул. Мехренцева в сторону ул. Вильгельма Де Геннина, допустил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщило ведомство в telegram-канале. Мальчика с травмой головы и ушибами доставили в больницу.

Водитель пояснил, что, подъезжая к пешеходному переходу, снизил скорость и убедился, что никто не собирается переходить дорогу. Он не заметил ребенка, который в тот же момент шел слева по переходу. Мужчину привлекли к административной ответственности. Госавтоинспекторы уточнили, что на месте ДТП была скользкая дорога, а горизонтальная дорожная разметка была изношена.

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В Академическом районе Екатеринбурга вечером 1 декабря водитель Fiat Ducato наехал на 9-летнего мальчика, переходящего дорогу по ходу движения машины по пешеходному переходу. Об этом сообщила Госавтоинспекция Екатеринбурга. «Водитель, управляя автомашиной Fiat Ducato, двигаясь по ул. Павла Шаманова со стороны ул. Мехренцева в сторону ул. Вильгельма Де Геннина, допустил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщило ведомство в telegram-канале. Мальчика с травмой головы и ушибами доставили в больницу. Водитель пояснил, что, подъезжая к пешеходному переходу, снизил скорость и убедился, что никто не собирается переходить дорогу. Он не заметил ребенка, который в тот же момент шел слева по переходу. Мужчину привлекли к административной ответственности. Госавтоинспекторы уточнили, что на месте ДТП была скользкая дорога, а горизонтальная дорожная разметка была изношена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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