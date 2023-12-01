Суд наказал пермяка за поддельную медкнижку

Пермяка оштрафовали за фиктивную медкнижку
Суд оштрафовал жителя Перми, который принес на работу поддельную медицинскую книжку. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры.
«Пермяк попросил другого человека за деньги внести фиктивные данные о прохождении обследования в медкнижку. Подделку нашли сотрудники охраны предприятия торговли, проводившие допуск работников к трудовой деятельности», — говорится в сообщении представителей прокуратуры.
Свердловский районный суд Перми приговорил виновного к штрафу в размере 20 тысяч рублей. Приговор суда пока не вступил в законную силу.
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