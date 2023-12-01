Российская авиакомпания «S7 Airlines» приостановила продажу билетов прямых рейсов в Челябинск из Москвы и Санкт-Петербурга на даты вылетов начиная с 15 января 2024 года. Об этом говорится на сайте авиакомпании.
«Продажа билетов на прямые рейсы Москва — Челябинск, а также Санкт-Петербург — Челябинск осуществляется на даты до 14 января 2024 года включительно. С 15 января продажа билетов на прямой рейс в Челябинск не возможна», — размещена информация на сайте «S7 Airlines» на табло составления маршрута полетов.
Из Москвы до Челябинска и обратно компания «S7 Airlines» с 15 января предлагает рейсы с пересадкой в Новосибирске. Продажа билетов на рейс в соседний Екатеринбург не приостановилась.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации. Ответ ожидается.
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