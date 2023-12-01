01 декабря 2023

S7 отменят рейсы в Челябинск. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты. Москва, S7, аэропорт, с7, самолет, S7 Airlines
Прямые рейсы на Челябинск S7 отменяются с 15 января 2024 года Фото:

Российская авиакомпания «S7 Airlines» приостановила продажу билетов прямых рейсов в Челябинск из Москвы и Санкт-Петербурга на даты вылетов начиная с 15 января 2024 года. Об этом говорится на сайте авиакомпании.

«Продажа билетов на прямые рейсы Москва — Челябинск, а также Санкт-Петербург — Челябинск осуществляется на даты до 14 января 2024 года включительно. С 15 января продажа билетов на прямой рейс в Челябинск не возможна», — размещена информация на сайте «S7 Airlines» на табло составления маршрута полетов.

Из Москвы до Челябинска и обратно компания «S7 Airlines» с 15 января предлагает рейсы с пересадкой в Новосибирске. Продажа билетов на рейс в соседний Екатеринбург не приостановилась.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации. Ответ ожидается.

Расписание полетов Москва — Челябинск
Расписание полетов Москва — Челябинск
Расписание рейсов Санкт-Петербург — Челябинск
Расписание рейсов Санкт-Петербург — Челябинск

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Российская авиакомпания «S7 Airlines» приостановила продажу билетов прямых рейсов в Челябинск из Москвы и Санкт-Петербурга на даты вылетов начиная с 15 января 2024 года. Об этом говорится на сайте авиакомпании. «Продажа билетов на прямые рейсы Москва — Челябинск, а также Санкт-Петербург — Челябинск осуществляется на даты до 14 января 2024 года включительно. С 15 января продажа билетов на прямой рейс в Челябинск не возможна», — размещена информация на сайте «S7 Airlines» на табло составления маршрута полетов. Из Москвы до Челябинска и обратно компания «S7 Airlines» с 15 января предлагает рейсы с пересадкой в Новосибирске. Продажа билетов на рейс в соседний Екатеринбург не приостановилась. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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