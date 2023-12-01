S7 отменят рейсы в Челябинск. Скрин

02 декабря 2023 в 06:01 Размер текста - 17 +

Прямые рейсы на Челябинск S7 отменяются с 15 января 2024 года Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Российская авиакомпания «S7 Airlines» приостановила продажу билетов прямых рейсов в Челябинск из Москвы и Санкт-Петербурга на даты вылетов начиная с 15 января 2024 года. Об этом говорится на сайте авиакомпании. «Продажа билетов на прямые рейсы Москва — Челябинск, а также Санкт-Петербург — Челябинск осуществляется на даты до 14 января 2024 года включительно. С 15 января продажа билетов на прямой рейс в Челябинск не возможна», — размещена информация на сайте «S7 Airlines» на табло составления маршрута полетов. Из Москвы до Челябинска и обратно компания «S7 Airlines» с 15 января предлагает рейсы с пересадкой в Новосибирске. Продажа билетов на рейс в соседний Екатеринбург не приостановилась. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации. Ответ ожидается. Расписание полетов Москва — Челябинск https://www.s7.ru/ Расписание рейсов Санкт-Петербург — Челябинск https://www.s7.ru/

Российская авиакомпания «S7 Airlines» приостановила продажу билетов прямых рейсов в Челябинск из Москвы и Санкт-Петербурга на даты вылетов начиная с 15 января 2024 года. Об этом говорится на сайте авиакомпании. «Продажа билетов на прямые рейсы Москва — Челябинск, а также Санкт-Петербург — Челябинск осуществляется на даты до 14 января 2024 года включительно. С 15 января продажа билетов на прямой рейс в Челябинск не возможна», — размещена информация на сайте «S7 Airlines» на табло составления маршрута полетов. Из Москвы до Челябинска и обратно компания «S7 Airlines» с 15 января предлагает рейсы с пересадкой в Новосибирске. Продажа билетов на рейс в соседний Екатеринбург не приостановилась. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации. Ответ ожидается.