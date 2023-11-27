На тюменской «трассе смерти» ограничат скорость

27 ноября 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Ограничения начнут действовать со 2 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск ограничат скорость до 90 км/ч. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор». Ограничения начнут действовать со 2 декабря. Эту дорогу именуют «трассой смерти» из-за большого количество трагичных ДТП. «На автодороге Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск, с 13 по 118 километр с целью обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории Тюменской области ФКУ „Уралуправтодор“ со 02.12.2023 года вводит ограничение скоростного режима со 100 км/ч до 90 км/ч», — сообщили в пресс-службе. Там же добавили, что ограничения будут действовать до наступления благоприятных погодных условий. Дорогу из Тюмени до Ханты-Мансийска в народе прозвали «трассой смерти» из-за большого количества аварий с погибшими. Как ранее писало URA.RU, здесь большегруз протаранил автомобиль, выехавший на встречную полосу. В результате ДТП три человека скончались.

На трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск ограничат скорость до 90 км/ч. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор». Ограничения начнут действовать со 2 декабря. Эту дорогу именуют «трассой смерти» из-за большого количество трагичных ДТП. «На автодороге Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск, с 13 по 118 километр с целью обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории Тюменской области ФКУ „Уралуправтодор“ со 02.12.2023 года вводит ограничение скоростного режима со 100 км/ч до 90 км/ч», — сообщили в пресс-службе. Там же добавили, что ограничения будут действовать до наступления благоприятных погодных условий. Дорогу из Тюмени до Ханты-Мансийска в народе прозвали «трассой смерти» из-за большого количества аварий с погибшими. Как ранее писало URA.RU, здесь большегруз протаранил автомобиль, выехавший на встречную полосу. В результате ДТП три человека скончались.