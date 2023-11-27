На тюменской «трассе смерти» ограничат скорость

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Ограничения начнут действовать со 2 декабря Фото:

На трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск ограничат скорость до 90 км/ч. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор». Ограничения начнут действовать со 2 декабря. Эту дорогу именуют «трассой смерти» из-за большого количество трагичных ДТП.

«На автодороге Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск, с 13 по 118 километр с целью обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории Тюменской области ФКУ „Уралуправтодор“ со 02.12.2023 года вводит ограничение скоростного режима со 100 км/ч до 90 км/ч», — сообщили в пресс-службе. Там же добавили, что ограничения будут действовать до наступления благоприятных погодных условий.

Дорогу из Тюмени до Ханты-Мансийска в народе прозвали «трассой смерти» из-за большого количества аварий с погибшими. Как ранее писало URA.RU, здесь большегруз протаранил автомобиль, выехавший на встречную полосу. В результате ДТП три человека скончались.

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На трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск ограничат скорость до 90 км/ч. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор». Ограничения начнут действовать со 2 декабря. Эту дорогу именуют «трассой смерти» из-за большого количество трагичных ДТП. «На автодороге Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск, с 13 по 118 километр с целью обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории Тюменской области ФКУ „Уралуправтодор“ со 02.12.2023 года вводит ограничение скоростного режима со 100 км/ч до 90 км/ч», — сообщили в пресс-службе. Там же добавили, что ограничения будут действовать до наступления благоприятных погодных условий. Дорогу из Тюмени до Ханты-Мансийска в народе прозвали «трассой смерти» из-за большого количества аварий с погибшими. Как ранее писало URA.RU, здесь большегруз протаранил автомобиль, выехавший на встречную полосу. В результате ДТП три человека скончались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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