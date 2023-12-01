Назначение было озвучено на конференции местного отделения партии
Глава Белозерского округа Курганской области Наталья Богданова стала новым секретарем местного отделения «Единой России». Об этом сообщила пресс-служба партии.
«Проведена ротация местного политического совета, а также избран новый секретарь местного отделения партии „Единая Россия“. Им стала Наталья Богданова — глава Белозерского муниципального округа», — написано в группе белозерского отделения ЕР в соцсети «ВКонтакте».
Назначение было озвучено на конференции представительства партии в округе 30 ноября. На встрече участники обсудили итоги работы за 10 месяцев и определили первоочередные задачи на 2024 год.
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