Глава курганского округа получила новый партийный пост. Фото

Глава округа в Курганской области Богданова заняла пост секретаря отделения ЕР

02 декабря 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Назначение было озвучено на конференции местного отделения партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Белозерского округа Курганской области Наталья Богданова стала новым секретарем местного отделения «Единой России». Об этом сообщила пресс-служба партии. «Проведена ротация местного политического совета, а также избран новый секретарь местного отделения партии „Единая Россия“. Им стала Наталья Богданова — глава Белозерского муниципального округа», — написано в группе белозерского отделения ЕР в соцсети «ВКонтакте». Назначение было озвучено на конференции представительства партии в округе 30 ноября. На встрече участники обсудили итоги работы за 10 месяцев и определили первоочередные задачи на 2024 год. Наталья Богданова возглавила местное отделение ЕР Фото: группа «ЕДИНАЯ РОССИЯ — Белозерское МО» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/belozerskoe_mo

Глава Белозерского округа Курганской области Наталья Богданова стала новым секретарем местного отделения «Единой России». Об этом сообщила пресс-служба партии. «Проведена ротация местного политического совета, а также избран новый секретарь местного отделения партии „Единая Россия“. Им стала Наталья Богданова — глава Белозерского муниципального округа», — написано в группе белозерского отделения ЕР в соцсети «ВКонтакте». Назначение было озвучено на конференции представительства партии в округе 30 ноября. На встрече участники обсудили итоги работы за 10 месяцев и определили первоочередные задачи на 2024 год.