01 декабря 2023

Глава курганского округа получила новый партийный пост. Фото

Глава округа в Курганской области Богданова заняла пост секретаря отделения ЕР
© Служба новостей «URA.RU»
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Штаб Общественной поддержки политической партии "Единая Россия". Москва, единая россия, ер, едро
Назначение было озвучено на конференции местного отделения партии Фото:

Глава Белозерского округа Курганской области Наталья Богданова стала новым секретарем местного отделения «Единой России». Об этом сообщила пресс-служба партии.

«Проведена ротация местного политического совета, а также избран новый секретарь местного отделения партии „Единая Россия“. Им стала Наталья Богданова — глава Белозерского муниципального округа», — написано в группе белозерского отделения ЕР в соцсети «ВКонтакте».

Назначение было озвучено на конференции представительства партии в округе 30 ноября. На встрече участники обсудили итоги работы за 10 месяцев и определили первоочередные задачи на 2024 год.

Наталья Богданова возглавила местное отделение ЕР
Наталья Богданова возглавила местное отделение ЕР
Фото:

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Глава Белозерского округа Курганской области Наталья Богданова стала новым секретарем местного отделения «Единой России». Об этом сообщила пресс-служба партии. «Проведена ротация местного политического совета, а также избран новый секретарь местного отделения партии „Единая Россия“. Им стала Наталья Богданова — глава Белозерского муниципального округа», — написано в группе белозерского отделения ЕР в соцсети «ВКонтакте». Назначение было озвучено на конференции представительства партии в округе 30 ноября. На встрече участники обсудили итоги работы за 10 месяцев и определили первоочередные задачи на 2024 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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