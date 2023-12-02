Карта СВО на Украине 2 декабря: ВС РФ сорвали высадку десанта ВСУ на левый берег Днепра

Минобороны РФ: группировка «Запад» продвинулась на купянском направлении

Группировке «Запад» помогали авиация и артиллерия Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

Группировка «Запад» улучшила свое положение по переднему краю на купянском направлении. ВС РФ сорвали высадку десанта ВСУ на левый берег Днепра. Главные события спецоперации и ход военных действий — в материале URA.RU.

Купянское направление

Начальник пресс-центра «Запада» Сергей Зыбинский сообщил, что группировка продвинулась на купянском направлении. Ей помогали авиация и артиллерия.

Продолжаются встречные бои у Синьковки, передает telegram-канал WarGonzo, который принадлежит военкору Семену Пегова. Захват точки позволит приблизиться к Купянску.

Краснолиманское направление

ВС РФ нанесли огневое поражение девяти опорным пунктам и более 40 артиллерийским позициям ВСУ. Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что были атакованы украинские позиции в районе населенных пунктов Червоная Диброва и Серебрянки.

Пятый канал показал видео работы экипажей танков Т-90М «Прорыв» на краснолиманском направлении. Военные ударили по позициям противника, действуя с закрытых огневых позиций.

Донецкое направление

ВС РФ продвинулись в Марьинке. Пегов сообщает, что ВСУ не смогут удержать город, а украинские командование уже не считает битву за этот населенный пункт приоритетной задачей.

Уничтожены опорные пункты и пехота ВСУ под Артемовском. По ним работали подразделения БПЛА Ивановского гвардейского соединения ВДВ. Об этом сообщили в Минобороны РФ, отметив, что украинские военные прятались в разрушенных зданиях и других укрытиях.

Также были поражены опорные пункты и бронированная техника ВСУ при помощи ударных вертолетов Ка-52 ВКС РФ. Об этом сообщает российское военное ведомство.

Фото: инфографика URA.RU

Южно-донецкое направление

Группировка «Восток» поразила пункты временной дислокации 58-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад в районах Новомихайловки и Угледара. Также была уничтожена 155-мм гаубица американского производства М777, передает Минобороны РФ в своем telegram-канале .

Запорожское направление

Идут взаимные артобстрелы. ВСУ пытаются продвинуться на участке Работино-Новопрокоповка-Вербовое. Армия России держит оборону.

Херсонское направление

Армия России не дала украинскому десанту высадиться на левый берег Днепра. Значительное количество личного состава, моторные лодки и грузовой автомобиль были уничтожены на правом берегу реки. По украинским позициям ударили барражирующими боеприпасами «Ланцет». Операторы беспилотников наводили и сопровождали дроны в ручном режиме, чтобы исключить малейшую возможность отклонения от цели.

Продолжаются встречные бои в Крынках, где находится плацдарм ВСУ. По данным военкоров, ни одна из сторон не владеет инициативой на этом участке фронта.