01 декабря 2023

МО: группировка «Запад» улучшила положение на купянском направлении

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Группировке «Запад» помогала авиация, сообщили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Группировка ВС РФ «Запад» улучшила свое положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«Подразделения „Запада“ в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю на купянском направлении», — сказал Сергей Зыбинский, передает РИА Новости. По его словам, в ходе боев потери ВСУ сопоставимы с размерами роты.

Армия РФ стала наступать на купянском направлении летом. Тогда украинские власти объявили в Харьковской области эвакуацию. Сейчас ВС РФ продолжают удерживать занятые позиции и продвигаться вперед.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ переходят к обороне. Для этого будут построены фортификационных сооружения на ключевых направлениях, в том числе и на купянско-лиманском, пишет телеканал 360. Командир добровольческого движения «Русский Легион», участник СВО Сергей Фомченков сказал URA.RU, что на реализацию плана Зеленского уйдет около трех месяцев.

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Группировка ВС РФ «Запад» улучшила свое положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. «Подразделения „Запада“ в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю на купянском направлении», — сказал Сергей Зыбинский, передает РИА Новости. По его словам, в ходе боев потери ВСУ сопоставимы с размерами роты. Армия РФ стала наступать на купянском направлении летом. Тогда украинские власти объявили в Харьковской области эвакуацию. Сейчас ВС РФ продолжают удерживать занятые позиции и продвигаться вперед. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ переходят к обороне. Для этого будут построены фортификационных сооружения на ключевых направлениях, в том числе и на купянско-лиманском, пишет телеканал 360. Командир добровольческого движения «Русский Легион», участник СВО Сергей Фомченков сказал URA.RU, что на реализацию плана Зеленского уйдет около трех месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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