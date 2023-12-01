МО: группировка «Запад» улучшила положение на купянском направлении

02 декабря 2023 в 07:22 Размер текста - 17 +

Группировке «Запад» помогала авиация, сообщили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Группировка ВС РФ «Запад» улучшила свое положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. «Подразделения „Запада“ в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю на купянском направлении», — сказал Сергей Зыбинский, передает РИА Новости. По его словам, в ходе боев потери ВСУ сопоставимы с размерами роты. Армия РФ стала наступать на купянском направлении летом. Тогда украинские власти объявили в Харьковской области эвакуацию. Сейчас ВС РФ продолжают удерживать занятые позиции и продвигаться вперед. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ переходят к обороне. Для этого будут построены фортификационных сооружения на ключевых направлениях, в том числе и на купянско-лиманском, пишет телеканал 360. Командир добровольческого движения «Русский Легион», участник СВО Сергей Фомченков сказал URA.RU, что на реализацию плана Зеленского уйдет около трех месяцев.

Группировка ВС РФ «Запад» улучшила свое положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. «Подразделения „Запада“ в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю на купянском направлении», — сказал Сергей Зыбинский, передает РИА Новости. По его словам, в ходе боев потери ВСУ сопоставимы с размерами роты. Армия РФ стала наступать на купянском направлении летом. Тогда украинские власти объявили в Харьковской области эвакуацию. Сейчас ВС РФ продолжают удерживать занятые позиции и продвигаться вперед. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ переходят к обороне. Для этого будут построены фортификационных сооружения на ключевых направлениях, в том числе и на купянско-лиманском, пишет телеканал 360. Командир добровольческого движения «Русский Легион», участник СВО Сергей Фомченков сказал URA.RU, что на реализацию плана Зеленского уйдет около трех месяцев.