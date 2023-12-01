В Башкирии закрыли движение по дороге в Магнитогорск

02 декабря 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Проезд ограничили из-за неблагоприятных погодных условий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Республике Башкортостан 2 декабря из-за неблагоприятных погодных условий ограничено движение транспорта по автодороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону. «До 21.00 часа 2 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта. В Абзелиловском и Белорецком районах по автодороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск на участке км 115+000 — км 275+900», — отмечает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Движение также ограничено в Архангельском и Белорецком районах по автодороге Уфа — Инзер — Белорецк. Башкортостан 1 декабря также ограничивал въезд в Челябинскую область, но на участке трассы М-5 «Урал». Проезд был запрещен для автобусов, такси и большегрузов. Причиной ограничений стала непогода.

В Республике Башкортостан 2 декабря из-за неблагоприятных погодных условий ограничено движение транспорта по автодороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону. «До 21.00 часа 2 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта. В Абзелиловском и Белорецком районах по автодороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск на участке км 115+000 — км 275+900», — отмечает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Движение также ограничено в Архангельском и Белорецком районах по автодороге Уфа — Инзер — Белорецк. Башкортостан 1 декабря также ограничивал въезд в Челябинскую область, но на участке трассы М-5 «Урал». Проезд был запрещен для автобусов, такси и большегрузов. Причиной ограничений стала непогода.