01 декабря 2023

В Башкирии закрыли движение по дороге в Магнитогорск

© Служба новостей «URA.RU»
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Проезд ограничили из-за неблагоприятных погодных условий Фото:

В Республике Башкортостан 2 декабря из-за неблагоприятных погодных условий ограничено движение транспорта по автодороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

«До 21.00 часа 2 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта. В Абзелиловском и Белорецком районах по автодороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск на участке км 115+000 — км 275+900», — отмечает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Движение также ограничено в Архангельском и Белорецком районах по автодороге Уфа — Инзер — Белорецк.

Башкортостан 1 декабря также ограничивал въезд в Челябинскую область, но на участке трассы М-5 «Урал». Проезд был запрещен для автобусов, такси и большегрузов. Причиной ограничений стала непогода.

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В Республике Башкортостан 2 декабря из-за неблагоприятных погодных условий ограничено движение транспорта по автодороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону. «До 21.00 часа 2 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта. В Абзелиловском и Белорецком районах по автодороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск на участке км 115+000 — км 275+900», — отмечает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Движение также ограничено в Архангельском и Белорецком районах по автодороге Уфа — Инзер — Белорецк. Башкортостан 1 декабря также ограничивал въезд в Челябинскую область, но на участке трассы М-5 «Урал». Проезд был запрещен для автобусов, такси и большегрузов. Причиной ограничений стала непогода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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