Медведев пригрозил Западу применением силы

02 декабря 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев отметил, что к своим противникам Россия намерена применить стратегию «справедливого проецирования силы» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия намерена в отношении своих противников использовать стратегию «справедливого проецирования силы». Об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что такая позиция будет применима во всех сферах — от военной, до экономической и информационной. «В отношении противников может быть использована стратегия „справедливого проецирования силы“ во всех сферах — военной, экономической, культурной, транспортно-логистической, информационно-технологической и других», — подчеркнул Дмитрий Медведев в соцсети «ВКонтакте». При этом он уточнил, что в отношении своих союзников Россия будет придерживаться принципов добрососедства. К тем, кто будут вмешиваться во внутренние дела страны, РФ готова применить «ассиметричный ответ». Медведев обозначил, что с начала года ряды российской армии пополнили 452 тысячи человек. Это те, кто присоединился к ВС РФ добровольно, заключив контракт. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что российская армия становится сильнее и опытнее с каждым днем.

Россия намерена в отношении своих противников использовать стратегию «справедливого проецирования силы». Об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что такая позиция будет применима во всех сферах — от военной, до экономической и информационной. «В отношении противников может быть использована стратегия „справедливого проецирования силы“ во всех сферах — военной, экономической, культурной, транспортно-логистической, информационно-технологической и других», — подчеркнул Дмитрий Медведев в соцсети «ВКонтакте». При этом он уточнил, что в отношении своих союзников Россия будет придерживаться принципов добрососедства. К тем, кто будут вмешиваться во внутренние дела страны, РФ готова применить «ассиметричный ответ». Медведев обозначил, что с начала года ряды российской армии пополнили 452 тысячи человек. Это те, кто присоединился к ВС РФ добровольно, заключив контракт. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что российская армия становится сильнее и опытнее с каждым днем.