Медведев пригрозил Западу применением силы

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Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, портрет, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев отметил, что к своим противникам Россия намерена применить стратегию «справедливого проецирования силы» Фото:

Россия намерена в отношении своих противников использовать стратегию «справедливого проецирования силы». Об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что такая позиция будет применима во всех сферах — от военной, до экономической и информационной.

«В отношении противников может быть использована стратегия „справедливого проецирования силы“ во всех сферах — военной, экономической, культурной, транспортно-логистической, информационно-технологической и других», — подчеркнул Дмитрий Медведев в соцсети «ВКонтакте». При этом он уточнил, что в отношении своих союзников Россия будет придерживаться принципов добрососедства. К тем, кто будут вмешиваться во внутренние дела страны, РФ готова применить «ассиметричный ответ».

Медведев обозначил, что с начала года ряды российской армии пополнили 452 тысячи человек. Это те, кто присоединился к ВС РФ добровольно, заключив контракт. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что российская армия становится сильнее и опытнее с каждым днем.

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Россия намерена в отношении своих противников использовать стратегию «справедливого проецирования силы». Об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что такая позиция будет применима во всех сферах — от военной, до экономической и информационной. «В отношении противников может быть использована стратегия „справедливого проецирования силы“ во всех сферах — военной, экономической, культурной, транспортно-логистической, информационно-технологической и других», — подчеркнул Дмитрий Медведев в соцсети «ВКонтакте». При этом он уточнил, что в отношении своих союзников Россия будет придерживаться принципов добрососедства. К тем, кто будут вмешиваться во внутренние дела страны, РФ готова применить «ассиметричный ответ». Медведев обозначил, что с начала года ряды российской армии пополнили 452 тысячи человек. Это те, кто присоединился к ВС РФ добровольно, заключив контракт. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что российская армия становится сильнее и опытнее с каждым днем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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