01 декабря 2023

В Челябинске из-за непогоды отменили массовое катание в парке Терешковой

© Служба новостей «URA.RU»
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Каток возле башни "Исеть". Екатеринбург, коньки, каток
На катке отменили два последних сеанса массового катания Фото:

В Челябинске из-за плохой погоды 2 декабря отменили сеансы массового катания на коньках в 20.00 и 22.00 в парке имени Терешковой. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«В связи с погодными условиями сеансы массового катания в 20.00 и 22.00 в парке им. В. В. Терешковой отменяются. Последний сеанс катания сегодня (2 декабря — прим. URA.RU) в 18.00», — сообщает пресс-служба мэрии в telegram-канале.

Челябинск 2 декабря накрыла снежная буря. В городе идет обильный снегопад, местами ветер достигает 20 метров в секунду. После снегопада в городе ударят 30-градусные морозы. В ночь на субботу, 9 декабря, похолодает до минус 28 градусов.

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В Челябинске из-за плохой погоды 2 декабря отменили сеансы массового катания на коньках в 20.00 и 22.00 в парке имени Терешковой. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «В связи с погодными условиями сеансы массового катания в 20.00 и 22.00 в парке им. В. В. Терешковой отменяются. Последний сеанс катания сегодня (2 декабря — прим. URA.RU) в 18.00», — сообщает пресс-служба мэрии в telegram-канале. Челябинск 2 декабря накрыла снежная буря. В городе идет обильный снегопад, местами ветер достигает 20 метров в секунду. После снегопада в городе ударят 30-градусные морозы. В ночь на субботу, 9 декабря, похолодает до минус 28 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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