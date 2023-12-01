В Челябинске из-за непогоды отменили массовое катание в парке Терешковой

02 декабря 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

На катке отменили два последних сеанса массового катания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске из-за плохой погоды 2 декабря отменили сеансы массового катания на коньках в 20.00 и 22.00 в парке имени Терешковой. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «В связи с погодными условиями сеансы массового катания в 20.00 и 22.00 в парке им. В. В. Терешковой отменяются. Последний сеанс катания сегодня (2 декабря — прим. URA.RU) в 18.00», — сообщает пресс-служба мэрии в telegram-канале. Челябинск 2 декабря накрыла снежная буря. В городе идет обильный снегопад, местами ветер достигает 20 метров в секунду. После снегопада в городе ударят 30-градусные морозы. В ночь на субботу, 9 декабря, похолодает до минус 28 градусов.

В Челябинске из-за плохой погоды 2 декабря отменили сеансы массового катания на коньках в 20.00 и 22.00 в парке имени Терешковой. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «В связи с погодными условиями сеансы массового катания в 20.00 и 22.00 в парке им. В. В. Терешковой отменяются. Последний сеанс катания сегодня (2 декабря — прим. URA.RU) в 18.00», — сообщает пресс-служба мэрии в telegram-канале. Челябинск 2 декабря накрыла снежная буря. В городе идет обильный снегопад, местами ветер достигает 20 метров в секунду. После снегопада в городе ударят 30-градусные морозы. В ночь на субботу, 9 декабря, похолодает до минус 28 градусов.