В ВСУ испугались возможностей российской авиации

Игнат: Россия использует только 300 единиц авиации
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ракеты, военные действия, истребитель, ввс, stock
Россия использует не все свои возможности в плане авиации, уверен Юрий Игнат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат уверен, что Россия не задействовала большую часть своей авиации в спецоперации. По его словам, Москва использует только 300 единиц воздушной техники.

«Из своих полутора тысяч боевых самолетов и вертолетов Россия использует <…> около 300 единиц», — заявил Юрий Игнат в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (включен минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов). Он подытожил, что большую часть своей авиационной техники РФ не использовала.

URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

На Украине неоднократно говорили о превосходстве России в воздухе. В связи с этим президент страны Владимир Зеленский требует от Запада поставить ему американские истребители F-16. ВС РФ успешно уничтожают партии, которые уже находятся на Украине. Российские военнослужащие поражают личный состав украинских сил при поддержке авиации и артиллерии ежедневно на нескольких направлениях, уточняют в Минобороны РФ.

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Официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат уверен, что Россия не задействовала большую часть своей авиации в спецоперации. По его словам, Москва использует только 300 единиц воздушной техники. «Из своих полутора тысяч боевых самолетов и вертолетов Россия использует <…> около 300 единиц», — заявил Юрий Игнат в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (включен минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов). Он подытожил, что большую часть своей авиационной техники РФ не использовала. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. На Украине неоднократно говорили о превосходстве России в воздухе. В связи с этим президент страны Владимир Зеленский требует от Запада поставить ему американские истребители F-16. ВС РФ успешно уничтожают партии, которые уже находятся на Украине. Российские военнослужащие поражают личный состав украинских сил при поддержке авиации и артиллерии ежедневно на нескольких направлениях, уточняют в Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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