В ВСУ испугались возможностей российской авиации

Официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат уверен, что Россия не задействовала большую часть своей авиации в спецоперации. По его словам, Москва использует только 300 единиц воздушной техники.
«Из своих полутора тысяч боевых самолетов и вертолетов Россия использует <…> около 300 единиц», — заявил Юрий Игнат в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (включен минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов). Он подытожил, что большую часть своей авиационной техники РФ не использовала.
URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
На Украине неоднократно говорили о превосходстве России в воздухе. В связи с этим президент страны Владимир Зеленский требует от Запада поставить ему американские истребители F-16. ВС РФ успешно уничтожают партии, которые уже находятся на Украине. Российские военнослужащие поражают личный состав украинских сил при поддержке авиации и артиллерии ежедневно на нескольких направлениях, уточняют в Минобороны РФ.
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