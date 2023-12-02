В ВСУ испугались возможностей российской авиации

Игнат: Россия использует только 300 единиц авиации

02 декабря 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

Россия использует не все свои возможности в плане авиации, уверен Юрий Игнат Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат уверен, что Россия не задействовала большую часть своей авиации в спецоперации. По его словам, Москва использует только 300 единиц воздушной техники. «Из своих полутора тысяч боевых самолетов и вертолетов Россия использует <…> около 300 единиц», — заявил Юрий Игнат в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (включен минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов). Он подытожил, что большую часть своей авиационной техники РФ не использовала. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. На Украине неоднократно говорили о превосходстве России в воздухе. В связи с этим президент страны Владимир Зеленский требует от Запада поставить ему американские истребители F-16. ВС РФ успешно уничтожают партии, которые уже находятся на Украине. Российские военнослужащие поражают личный состав украинских сил при поддержке авиации и артиллерии ежедневно на нескольких направлениях, уточняют в Минобороны РФ.

Официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат уверен, что Россия не задействовала большую часть своей авиации в спецоперации. По его словам, Москва использует только 300 единиц воздушной техники. «Из своих полутора тысяч боевых самолетов и вертолетов Россия использует <…> около 300 единиц», — заявил Юрий Игнат в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (включен минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов). Он подытожил, что большую часть своей авиационной техники РФ не использовала. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. На Украине неоднократно говорили о превосходстве России в воздухе. В связи с этим президент страны Владимир Зеленский требует от Запада поставить ему американские истребители F-16. ВС РФ успешно уничтожают партии, которые уже находятся на Украине. Российские военнослужащие поражают личный состав украинских сил при поддержке авиации и артиллерии ежедневно на нескольких направлениях, уточняют в Минобороны РФ.