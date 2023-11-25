InfoBRICS: ВС РФ уничтожат базы ВСУ с самолетами F-16

25 ноября 2023 в 23:21 Размер текста - 17 +

ВС России уничтожат авиабазы ВСУ с самолетами F-16 ракетами «Кинжал» Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России могут уничтожить целые авиабазы ВСУ с истребителями F-16 ракетами «Кинжал». Об этом заявил военный эксперт Драго Босник. «Другие носители боеголовок, такие как ударные истребители МиГ-31К и даже Су-34М, могут запустить гиперзвуковые ракеты 9-А-7660 „Кинжал“ и уничтожить целые авиабазы с самолетами F-16, их пилотами и наземными бригадами», — указал эксперт в статье для InfoBRICS. Также Босник отметил, что благодаря российским самолетам МиГ-31БМ, Су-35С и Су-57 и более современным зенитно-ракетным комплексам вероятность выживания любого иностранного истребителя равна нулю. К тому же, после уничтожения западных самолетов российские военные смогут изучить их и разработать улучшенные системы противодействия, заявил эксперт. В Пентагоне отмечали, что нужной инфраструктурой для размещения у себя на территории истребителей F-16 Украина не обладает. Военный эксперт Роман Насонов заявил, что после получения военных самолетов такого типа у Киева будут все виды вооружений, которые производят страны НАТО.

Вооруженные силы России могут уничтожить целые авиабазы ВСУ с истребителями F-16 ракетами «Кинжал». Об этом заявил военный эксперт Драго Босник. «Другие носители боеголовок, такие как ударные истребители МиГ-31К и даже Су-34М, могут запустить гиперзвуковые ракеты 9-А-7660 „Кинжал“ и уничтожить целые авиабазы с самолетами F-16, их пилотами и наземными бригадами», — указал эксперт в статье для InfoBRICS. Также Босник отметил, что благодаря российским самолетам МиГ-31БМ, Су-35С и Су-57 и более современным зенитно-ракетным комплексам вероятность выживания любого иностранного истребителя равна нулю. К тому же, после уничтожения западных самолетов российские военные смогут изучить их и разработать улучшенные системы противодействия, заявил эксперт. В Пентагоне отмечали, что нужной инфраструктурой для размещения у себя на территории истребителей F-16 Украина не обладает. Военный эксперт Роман Насонов заявил, что после получения военных самолетов такого типа у Киева будут все виды вооружений, которые производят страны НАТО.