InfoBRICS: ВС РФ уничтожат базы ВСУ с самолетами F-16

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Истребители F-16.stock, нато, истребитель, f-16, nato, stock, ф-16
ВС России уничтожат авиабазы ВСУ с самолетами F-16 ракетами «Кинжал» Фото:
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Вооруженные силы России могут уничтожить целые авиабазы ВСУ с истребителями F-16 ракетами «Кинжал». Об этом заявил военный эксперт Драго Босник.

«Другие носители боеголовок, такие как ударные истребители МиГ-31К и даже Су-34М, могут запустить гиперзвуковые ракеты 9-А-7660 „Кинжал“ и уничтожить целые авиабазы с самолетами F-16, их пилотами и наземными бригадами», — указал эксперт в статье для InfoBRICS.

Также Босник отметил, что благодаря российским самолетам МиГ-31БМ, Су-35С и Су-57 и более современным зенитно-ракетным комплексам вероятность выживания любого иностранного истребителя равна нулю. К тому же, после уничтожения западных самолетов российские военные смогут изучить их и разработать улучшенные системы противодействия, заявил эксперт.

В Пентагоне отмечали, что нужной инфраструктурой для размещения у себя на территории истребителей F-16 Украина не обладает. Военный эксперт Роман Насонов заявил, что после получения военных самолетов такого типа у Киева будут все виды вооружений, которые производят страны НАТО.

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Вооруженные силы России могут уничтожить целые авиабазы ВСУ с истребителями F-16 ракетами «Кинжал». Об этом заявил военный эксперт Драго Босник. «Другие носители боеголовок, такие как ударные истребители МиГ-31К и даже Су-34М, могут запустить гиперзвуковые ракеты 9-А-7660 „Кинжал“ и уничтожить целые авиабазы с самолетами F-16, их пилотами и наземными бригадами», — указал эксперт в статье для InfoBRICS. Также Босник отметил, что благодаря российским самолетам МиГ-31БМ, Су-35С и Су-57 и более современным зенитно-ракетным комплексам вероятность выживания любого иностранного истребителя равна нулю. К тому же, после уничтожения западных самолетов российские военные смогут изучить их и разработать улучшенные системы противодействия, заявил эксперт. В Пентагоне отмечали, что нужной инфраструктурой для размещения у себя на территории истребителей F-16 Украина не обладает. Военный эксперт Роман Насонов заявил, что после получения военных самолетов такого типа у Киева будут все виды вооружений, которые производят страны НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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