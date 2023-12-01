Сергей Жуков раскрыл, как будет конкурировать с заведением Евгения Кексина

В Екатеринбурге проект Сергея Жукова будет конкурировать с баром «Молодость»

02 декабря 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

Сергей Жуков уверен, что посетителей хватит всем заведениям Фото: Илья Московец © URA.RU «Руки Вверх! Бар» и заведение «Молодость» в стиле 90-х екатеринбургского ресторатора Евгения Кексина вполне могут спокойно конкурировать, а в будущем даже возможна совместная коллаборация двух проектов. Об этом лидер группы «Руки ВВерх» Сергей Жуков заявил журналистам на презентации заведения. «Здравая конкуренция должна быть. Есть чего боятся — это очень здорово. Страх всегда порождает победы, ты сразу думаешь: „Я сделаю лучше“. К тому же, мы ходили в „Молодость“, все проверяли, это классное место, оттуда можно тырить много фишек. Но опять же, мы не забираем публику у „Молодости“. Я уверен, что нам хватит посетителей для того, чтобы они были счастливы», — считает артист. К тому же Жуков уверен, что в мире есть тенденция к коллаборациям, и не исключено, что так же будет и с баром Кексина. Жуков открыл свой «Руки Вверх! Бар» в Екатеринбурге 2 декабря. Произошло это лишь со второй попытки — ранее артист пытался открыть заведение в 2016 году, но сделать это не удалось из-за проблем с партнерами по бизнесу. Почему проект решили запустить повторно и чем будут удивлять уральскую публику — в материале URA.RU.

«Руки Вверх! Бар» и заведение «Молодость» в стиле 90-х екатеринбургского ресторатора Евгения Кексина вполне могут спокойно конкурировать, а в будущем даже возможна совместная коллаборация двух проектов. Об этом лидер группы «Руки ВВерх» Сергей Жуков заявил журналистам на презентации заведения. «Здравая конкуренция должна быть. Есть чего боятся — это очень здорово. Страх всегда порождает победы, ты сразу думаешь: „Я сделаю лучше“. К тому же, мы ходили в „Молодость“, все проверяли, это классное место, оттуда можно тырить много фишек. Но опять же, мы не забираем публику у „Молодости“. Я уверен, что нам хватит посетителей для того, чтобы они были счастливы», — считает артист. К тому же Жуков уверен, что в мире есть тенденция к коллаборациям, и не исключено, что так же будет и с баром Кексина. Жуков открыл свой «Руки Вверх! Бар» в Екатеринбурге 2 декабря. Произошло это лишь со второй попытки — ранее артист пытался открыть заведение в 2016 году, но сделать это не удалось из-за проблем с партнерами по бизнесу. Почему проект решили запустить повторно и чем будут удивлять уральскую публику — в материале URA.RU.