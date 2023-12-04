Сергей Жуков назвал условие открытия новых баров на Урале

На Урале бары Сергея Жукова откроются, если в этом будет потребность горожан

04 декабря 2023 в 20:57 Размер текста - 17 +

«Руки Вверх! Бар» в Екатеринбурге открылся лишь со второй попытки Фото: Илья Московец © URA.RU «Руки Вверх! Бар» может появиться и в других уральских городах, если заведение в Екатеринбурге будет работать успешно. При этом в маленькие города проект заходить пока не планирует. Об этом Жуков заявил URA.RU в личной беседе. «Мы хотим открываться везде. Вопрос всегда упирается в то, насколько людям там это нужно и востребовано в данный момент», — считает артист. По его мнению, не стоит распыляться и открывать заведения во всех маленьких городах. «У нас нет желания залезть в каждую точку и сделать тысячи баров. Но если уж мы делаем, то делаем это красиво как в Екатеринбурге. Мы здесь побьем все рекорды и пойдем дальше», — заявил Жуков. Жуков презентовал свой «Руки Вверх! Бар» в Екатеринбурге 2 декабря. Заведение удалось открыть лишь со второго раза — в 2016 году запуск не состоялся из-за проблем с партнерами по бизнесу. Почему проект решили запустить повторно и чем будут удивлять уральскую публику — в материале URA.RU. Также певец считает, что его проект может конкурировать с баром «Молодость» уральского ресторатора Евгения Кексина и, возможно, в будущем сделает коллаборацию с ним.

«Руки Вверх! Бар» может появиться и в других уральских городах, если заведение в Екатеринбурге будет работать успешно. При этом в маленькие города проект заходить пока не планирует. Об этом Жуков заявил URA.RU в личной беседе. «Мы хотим открываться везде. Вопрос всегда упирается в то, насколько людям там это нужно и востребовано в данный момент», — считает артист. По его мнению, не стоит распыляться и открывать заведения во всех маленьких городах. «У нас нет желания залезть в каждую точку и сделать тысячи баров. Но если уж мы делаем, то делаем это красиво как в Екатеринбурге. Мы здесь побьем все рекорды и пойдем дальше», — заявил Жуков. Жуков презентовал свой «Руки Вверх! Бар» в Екатеринбурге 2 декабря. Заведение удалось открыть лишь со второго раза — в 2016 году запуск не состоялся из-за проблем с партнерами по бизнесу. Почему проект решили запустить повторно и чем будут удивлять уральскую публику — в материале URA.RU. Также певец считает, что его проект может конкурировать с баром «Молодость» уральского ресторатора Евгения Кексина и, возможно, в будущем сделает коллаборацию с ним.